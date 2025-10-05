Байерн отпразнува рекордната серия от победи с посещение на Октоберфест, преговорите с Упамекано продължават

Футболистите, щаба и ръководството на Байерн (Мюнхен) отбелязаха рекордната си серия от победи с посещение на Октоберфест.

𝓢𝓔𝓡𝓥𝓤𝓢, Jungs! Unsere Spieler sind heute beim traditionellen Wiesn-Besuch. 🥨 pic.twitter.com/p6EjppfXH1 — FC Bayern München (@FCBayern) October 5, 2025

С успеха с 3:0 в Бундеслигата над Айнтрахт (Франкфурт) вчера, баварците спечелиха 10 поредни официални мача във всички турнири този сезон, което е клубен рекорд.

"Сега можем да пием бира", каза снощи след срещата членът на Борда на директорите, отговарящ за спортни въпроси, Макс Еберл след мача.

📸 Harry Kane with his wife Kate at Oktoberfest pic.twitter.com/DuGIJ07dGQ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 5, 2025

Предишният най-добър резултат от девет победи беше постигнат под ръководството на треньора Юп Хайнкес през сезон 2012-2013, когато Байерн спечели Шампионската лига, Бундеслигата и Купата на Германия.

"Това е десетата ни победа подред и, разбира се, все още се чудим какво можем да направим, за да се подобрим. Това винаги е фокусът - как да продължим да се развиваме и кой е следващият ни съперник", каза вратарят Мануел Нойер, който се изравни с Томас Мюлер по най-много спечелени мачове от Бундеслигата в историята (362).

President Herbert Hainer on Upamecano's future: "The talks are ongoing, with Max Eberl and Christoph Freund conducting them. And of course I hope that Dayot will stay with us for a long time to come." [@_kochmaximilian] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 5, 2025

На самия Октоберфест клубният президент Херберт Хайнер коментира и как се движат преговорите с основния стълб в отбраната Дайо Упамекано, чийто договор изтича през лятото догодина: "Преговорите продължават, като Макс Еберл и Кристоф Фройнд ги водят. И, разбира се, се надявам, че Дайо ще остане с нас за дълго време".

Снимки: Imago