Байерн отпразнува рекордната серия от победи с посещение на Октоберфест, преговорите с Упамекано продължават

Футболистите, щаба и ръководството на Байерн (Мюнхен) отбелязаха рекордната си серия от победи с посещение на Октоберфест.
С успеха с 3:0 в Бундеслигата над Айнтрахт (Франкфурт) вчера, баварците спечелиха 10 поредни официални мача във всички турнири този сезон, което е клубен рекорд.
"Сега можем да пием бира", каза снощи след срещата членът на Борда на директорите, отговарящ за спортни въпроси, Макс Еберл след мача.
Предишният най-добър резултат от девет победи беше постигнат под ръководството на треньора Юп Хайнкес през сезон 2012-2013, когато Байерн спечели Шампионската лига, Бундеслигата и Купата на Германия.
"Това е десетата ни победа подред и, разбира се, все още се чудим какво можем да направим, за да се подобрим. Това винаги е фокусът - как да продължим да се развиваме и кой е следващият ни съперник", каза вратарят Мануел Нойер, който се изравни с Томас Мюлер по най-много спечелени мачове от Бундеслигата в историята (362).
На самия Октоберфест клубният президент Херберт Хайнер коментира и как се движат преговорите с основния стълб в отбраната Дайо Упамекано, чийто договор изтича през лятото догодина: "Преговорите продължават, като Макс Еберл и Кристоф Фройнд ги водят. И, разбира се, се надявам, че Дайо ще остане с нас за дълго време".
Снимки: Imago