Унион 0:0 Байерн, начални минути

Отборите на Унион (Берлин) и Байерн (Мюнхен) играят при 0:0 в двубой от 10-ия кръг на Бундеслигата.
Шампионите имат само победи от началото на сезона във всички турнири - общо 16, а преди дни наказаха и Пари Сен Жермен като гости. Унион пък е колеблив в резултатите си, като е със само един успех в последните пет кръг в първенството на Германия.
В стартовите 11 на Байерн има само една промяна в сравнение с тези от Париж: Леон Горетцка започва вместо Александър Павлович. Домакините залагат на постройка с трима централни защитници