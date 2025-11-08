Унион 0:0 Байерн, начални минути

Отборите на Унион (Берлин) и Байерн (Мюнхен) играят при 0:0 в двубой от 10-ия кръг на Бундеслигата.

Шампионите имат само победи от началото на сезона във всички турнири - общо 16, а преди дни наказаха и Пари Сен Жермен като гости. Унион пък е колеблив в резултатите си, като е със само един успех в последните пет кръг в първенството на Германия.

В стартовите 11 на Байерн има само една промяна в сравнение с тези от Париж: Леон Горетцка започва вместо Александър Павлович. Домакините залагат на постройка с трима централни защитници

❗️❕ TEAM NEWS ❕❗️



𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 🆚 1.FC Union Berlin! 💥 pic.twitter.com/KuZtpPE2Cy — FC Bayern (@FCBayernEN) November 8, 2025