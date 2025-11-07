Популярни
  Борусия (Дортмунд)
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Вацке: Трябва да се радваме, че Байерн представя Германия по блестящ начин в Европа

Вацке: Трябва да се радваме, че Байерн представя Германия по блестящ начин в Европа

  • 7 ное 2025 | 21:33
  • 307
  • 0

Изпълнителният директор на Борусия (Дортмунд) Ханс-Йоахим Вацке коментира представянето на Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига, изразявайки задоволство от успехите на баварците на международната сцена.

Коментарът му идва след победата на мюнхенци с 2:1 като гост на Пари Сен Жермен в четвъртия кръг от основния етап на турнира.

„Изпитах смесица от възхищение и въодушевление. Първото полувреме беше едно от най-добрите неща, които съм гледал през последните години. Разбира се, след това една-единствена грешка може да те извади от мача. В края нещата станаха малко напрегнати“, заяви Вацке.

Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!
Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

„Да спечелиш в Париж – ние също го постигнахме преди две години с Борусия (Дортмунд). Но да победиш по този начин, толкова убедително, и да направиш такова изявление още през първото полувреме – това беше велико представяне от страна на Байерн“, добави той.

Вацке подчерта, че успехите на Байерн са от полза за цялата Бундеслига, макар да призна, че доминацията на колоса от Мюнхен в първенството намалява интригата.

Медиите в Европа засипаха с похвали непобедимия Байерн на Компани
Медиите в Европа засипаха с похвали непобедимия Байерн на Компани

„Трябва да се радваме, когато клуб като Байерн представя Бундеслигата толкова блестящо на международната арена. Във вътрешен план би било чудесно, ако в шампионата имаше малко повече интрига. Но срещу този Байерн, в сегашната му форма, това е трудно“, завърши директорът на „жълто-черните“.

Ханс-Йоахим Вацке ще напусне поста си на изпълнителен директор на Борусия в края на ноември.

