Себ Ожие спечели в Япония и заплете интригата за титлата в WRC

Себастиен Ожие спечели своята шеста победа за сезон 2025 в Световния рали шампионат (WRC), след като триумфира в домашното състезание на Тойота – рали „Япония“. По този начин французинът заплете интригата в битката за световната титла, която ще се реши в последния старт за сезона в Саудитска Арабия в края на месеца.

Sébastien Ogier and Vincent Landais win in Japan and will take the championship battle down to the wire in Saudi Arabia 🏆#WRC | #RallyJapan 🇯🇵 pic.twitter.com/Le4vnGkmFA — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 9, 2025

Ожие запази хладнокръвие в тежките условия на финалния ден в Страната на изгряващото слънце и не допусна нито една съществена грешка под дъжда. Така той спечели с общо 11.6 секунди пред Елфин Еванс, а освен това Ожие триумфира още както в неделното класиране, така и в пауърстейджа, за да вземе максималните 35 точки от предпоследното рали за годината.

В същото време Еванс се класира втори във всяко едно от трите класирания и по този начин загуби точно десет пункта от Ожие в спора за титлата. Това означава, че разликата между двамата преди финалът на сезона край Джеда е само три пункта, което обещава много вълнуваща битка в Саудитска Арабия.

Just 0.096 seconds separate Seb and Elfyn in the Power Stage! 🤯



A thrilling battle between team-mates that will continue to the final round, with only 3 points between them 🤝#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyJapan 🇯🇵 pic.twitter.com/hs9zUbLaDC — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) November 9, 2025

Трети в рали „Япония“ се класира Сами Паяри, за когото това е първи подиум в Световния рали шампионат. Младият финландецът влезе в тройката, възползвайки се от отпадането на Адриен Фурмо още след първия неделен етап. В него френският пилот на Хюндай излетя от мокрия път и се удари в дърветата, което буквално изтръгна пасажерската врата на неговия автомобил и той нямаше как да продължи, въпреки желанието на неговия навигатор Алекс Кориа. Чисто документално обаче това нямаше как да се случи, тъй като при инцидентът двамата загубиха своята времева карта, без която те няма как да участват.

Not something you see at a stop line everyday 🤯#WRC | #RallyJapan 🇯🇵 pic.twitter.com/6qHtpxWxtc — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 9, 2025

Четвърти в рали „Япония“ финишира Ойт Танак, който вече официално е вън от битката за титлата през 2025 година. Пети остана Грегоар Мюнстер, а Кале Рованпера успя да се изкачи до шестото място след огромната загуба на време в петък сутринта. Зад него седми се нареди световният шампион в WRC2 Оливър Солберг, който беше най-бързият сред пилотите с Rally2 автомобили.

Победата в WRC2 обаче грабна Алехандо Качон, за когото това е първи успех на световната сцена. На финала испанецът спечели с аванс от 54.6 секунди пред българския пилот Николай Грязин, а подиума оформи друг испанец – Ян Соланс. Бившият пилот във Формула 1 Хейки Ковалайнен се класира четвърти пред представителя на домакините Хироки Арай, който завърши пети.

Alejandro Cachón and Borja Rozada take their first WRC2 win at WRC FORUM8 Rally Japan — a fantastic achievement for the Spanish duo 🇪🇸🏆#WRC | #RallyJapan 🇯🇵 pic.twitter.com/bISqqYrdCB — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 9, 2025

В генералното класиране в WRC Еванс остава начело с 272 точки и преднина от само три пред Ожие кръг преди края на сезона. Шансове за титлата все още има и Рованпера, който обаче изостава с цели 24 пункта от първото място и ще се надява на чудо в последното си рали в Световния рали шампионат, за да се оттегли като трикратен световен първенец.

Класиране при пилотите в WRC след рали "Япония"

Сезон 2025 в WRC ще завърши с дебютното издание на рали „Саудитска Арабия“, което ще се проведе между 25 и 29 ноември.

Снимки: Red Bull Content Pool