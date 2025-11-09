Хюндай няма с кого да замести Ойт Танак

Напускането на Ойт Танак ще се отрази негативно на представянето на Хюндай в Световния рали шампионат догодина. И то не само защото той е световен шампион и е един от най-добрите пилоти в историята на WRC, а и защото на пазара няма пилот, който да успее да замести естонеца в тима на Хюндай.

Адриен Фурмо, съотборникът на Танак в Хюндай, потвърди тези предположения и допълни, че отборът няма как да намери заместник на естонеца.

Ойт Танак напуска WRC и Хюндай след края на сезона

Предполага се, че Тиери Нювил е подписал с Хюндай за догодина, а Фурмо трябва да бъде потвърден преди последния кръг този сезон в Саудитска Арабия.

Танак става вторият пореден световен шампион, който напуска WRC, като малко по-рано тази година стана ясно, че Кале Рованпера ще си тръгне от Тойота, за да кара в японската Супер Формула и оттам ще преследва място във Формула 2 и евентуално във Формула 1.

Себ Ожие спечели в Япония и заплете интригата за титлата в WRC

„Всичко най-хубаво, Ойт, благодаря ти за битките. Ще дойда в Естония, за да пием по едно, тъй като сега и двамата ще имаме повече свободно време“, написа в социалните мрежи Кале.

Николай Грязин завърши втори в WRC2 в Япония

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages