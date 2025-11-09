Популярни
Ойт Танак напуска WRC и Хюндай след края на сезона

  • 9 ное 2025 | 12:40
  • 393
  • 0

Световният шампион за 2019 година Ойт Танак ще напусне Световния рали шампионат и заводския тим на Хюндай след края на настоящия сезон. Това стана ясно финала на рали „Япония“, предпоследен кръг от WRC.

Танак завърши 4-и в Япония, но загуби шансове да се бори за световната титла в последния старт – новото рали „Саудитска Арабия“.

Танак иска да прекарва повече време със семейството си, но не изключи възможността да се върне в ралитата.

„След невероятното ми пътуване в WRC и много незабравими сезони, в които се състезавах на най-високо ниво, реших да си взема почивка от състезанията на най-високо ниво – заяви Танак в специално изявление. – Този избор не беше лесен, но усещам, че сега е правилният момент да направя пауза, да се върна към случилото и да отделя повече време за семейството ми и животът ми в Естония.“

Танак заяви, че спечелването на световната титла през 2019 година е било „сбъдната мечта“ и специално благодари на всички, които са „част от историята му“.

„На първо място, благодаря на всичките ми спонсори, без тях нямаше да сме тук. Винаги ще съм благодарен на Марко Мартин, който изгради мост към WRC и отвори пътя за много естонски пилоти да го последват в ралитата.

„Благодарен съм на тимовете, за които съм карал през годините: М-Спорт, Тойота и Хюндай и на всички, с които съм имал привилегията да работя“, допълни Танак.

Ойт обясни, че е стигнал до този момент в кариерата си, в който трябва да преосмисли „баланса между състезанията и личния живот.“

„Децата ми растат, животът върви бързо и аз искам да присъствам на важните моменти. Искам да се върна към корените си, да се насладя на домашното спокойствие и да помисля за това, което предстои, както в личен, така и в професионален план“, обясни естонецът.

Все пак, Танак заяви, че това не е „финалното му сбогуване с ралитата“, а по-скоро става въпрос за „промяна на настройките, презареждане и промяна на фокуса.“

Снимки: Gettyimages

