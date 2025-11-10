Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хюндай: Грязин е вариант за мястото на Танак в WRC

Хюндай: Грязин е вариант за мястото на Танак в WRC

  • 10 ное 2025 | 08:44
  • 649
  • 0

Броени часове, след като стана ясно, че Ойт Танак ще напусне WRC в края на сезона, от заводския тим на Хюндай потвърдиха, че българският пилот Николай Грязин е един от вариантите за мястото на световния шампион за 2019 година.

„В момента оглеждаме всички варианти – заяви пред Dirtfish спортният директор на Хюндай Андрю Уитли. – Грязин е в списъка ни, абсолютно. Но мисля, че той не е единственият.

Ойт Танак напуска WRC и Хюндай след края на сезона
Ойт Танак напуска WRC и Хюндай след края на сезона

„Мисля, че имаме две възможности пред нас и един хибриден вариант. Едната възможност е да заложим на опита, сега с Тиери Нювил и Адриен Фурмо имаме двама пилоти, които могат постоянно да са на подиума. Мисля, че първата победа на Адриен е близо. Другият вариант е да заложим на младостта. Или да потърсим смесен вариант.“

По отношение на възможните опитни пилоти за Хюндай Уитли не изключи нито един от ветераните Хейдън Падън, Дани Сордо, Крис Мийк и Андреас Микелсен.

Хюндай няма с кого да замести Ойт Танак
Хюндай няма с кого да замести Ойт Танак

„Да, всички те. Трябва да видим какви варианти са възможни -обобщи Уитли. – Мислите ли, че ще ви кажа кой е в списъка ни? Няма да го направя.“

Очаква се, че Хюндай ще обяви пилотите си за догодина преди финала на сезона в WRC – рали „Саудитска Арабия“ в края на месеца.

Николай Грязин завърши втори в WRC2 в Япония
Николай Грязин завърши втори в WRC2 в Япония

Николай Грязин беше претендент за място в заводския тим на Хюндай и в края на миналата година, преди отборът да заложи на Фурмо. Тогава в тима обсъждаха дали третата кола да се дели между двама пилоти и Грязин беше кандидат за едната половина от сезона или пък третата кола да е с пълна програма с един пилот, както и стана.

„Целта ми е да се състезавам с Rally1 автомобил и искам да съм заводски пилот, но мисля, че още е рано, а и бюджетите, които са необходими дори за ограничена програма, са изключително големи. Предпочитаме засега да инвестираме тези пари в развитието ни и в повече състезания, макар и на ниво WRC2“, това заяви през пролетта в София Грязин, който през 2025 отново беше претендент за титлата в WRC2.

„Разглеждаме всички възможности за развитието на кариерата на Николай, но все още нямаме нищо, което да потвърдим“, беше краткият отговор за Sportal.bg на мениджмънта на Грязин броени часове след финала на рали Япония.

Грязин завърши втори в WRC2 в рали „Япония“ вчера и излезе на трето място в класирането. До новината за оттеглянето на Танак Николай беше упорито спряган за един от пилотите, които ще бъдат ангажирани от Ланча за програмата на марката в WRC2 догодина, като новият Ypsilon HF Integrale Rally2 ще дебютира в рали „Монте Карло“ през януари.

Себ Ожие спечели в Япония и заплете интригата за титлата в WRC
Себ Ожие спечели в Япония и заплете интригата за титлата в WRC

Снимка: Skoda Motorsport

