Задава се поредна треньорска смяна в Серия "А"

След като през изминалите две седмици трима треньори от Серия "А" бяха освободени от своя пост, съдбата на Игор Тудор (Ювентус), Патрик Виейра (Дженоа) и Стефано Пиоли (Фиорентина) най-вероятно ще бъде последвана и от техния колега начело на Аталанта Иван Юрич, съобщават италианските медии.

Според информацията ръководителите на бергамаските сериозно обмислят раздяла с хърватския специалист, като ще вземат окончателното решение в понеделник. Клубът дори е навлязъл в напреднали преговори с бившия треньор на Монца и Фиорентина Рафаеле Паладино, който е очакваният заместник на Юрич. 50-годишният специалист пое Аталанта едва през лятото, но в досегашните си 15 мача във всички турнири е записал само четири победи начело на тима. Така Аталанта е чак на 13-ото място в Серия "А" след седем поредни срещи в първенството без успех, а в Шампионска лига заема 16-ата позиция в класирането.

🚨⚫️🔵 Atalanta are in advanced talks with Raffaele Palladino to become the new head coach.



Ivan Jurić, on the verge of being sacked.@MatteMoretto



🎥 https://t.co/N4iaxx4txC pic.twitter.com/QMdDmms8yX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2025

