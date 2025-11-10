Популярни
Задава се поредна треньорска смяна в Серия "А"

  • 10 ное 2025 | 00:38
  • 474
  • 0

След като през изминалите две седмици трима треньори от Серия "А" бяха освободени от своя пост, съдбата на Игор Тудор (Ювентус), Патрик Виейра (Дженоа) и Стефано Пиоли (Фиорентина) най-вероятно ще бъде последвана и от техния колега начело на Аталанта Иван Юрич, съобщават италианските медии.

Сасуоло се подигра с безпомощен отбор на Аталанта и усложни максимално положението на Юрич
Според информацията ръководителите на бергамаските сериозно обмислят раздяла с хърватския специалист, като ще вземат окончателното решение в понеделник. Клубът дори е навлязъл в напреднали преговори с бившия треньор на Монца и Фиорентина Рафаеле Паладино, който е очакваният заместник на Юрич. 50-годишният специалист пое Аталанта едва през лятото, но в досегашните си 15 мача във всички турнири е записал само четири победи начело на тима. Така Аталанта е чак на 13-ото място в Серия "А" след седем поредни срещи в първенството без успех, а в Шампионска лига заема 16-ата позиция в класирането.

Снимки: Gettyimages

