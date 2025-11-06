Популярни
Де Дзерби изригна заради „много подобна“ дузпа като срещу Реал Мадрид при загубата от Аталанта

  • 6 ное 2025 | 03:58
  • 270
  • 0
Треньорът на Марсилия Роберто Де Дзерби опита да запази спокойствие по време на изказването си след драматичната загуба на водения от него отбор на Марсилия с минималното 0:1 срещу тима на Аталанта в срещата от 4-ия кръг в основната схема на Шампионската лига. Истинската драма настъпи в 90-ата минута. При опит да изчисти топката, Едерсон падна и я ритна в собствената си ръка. Докато играчите на Марсилия протестираха бурно за дузпа, Аталанта организира мълниеносна контраатака, завършена от Лазар Самарджич за победното попадение.

„Не познавам правилата в детайли, но знам, че ако не беше докоснал топката с ръка, тя щеше да попадне удобно при Обамеянг. Разочарованието е огромно, защото получихме дузпа срещу Реал Мадрид, която беше много подобна на тази ситуация. Това е четвъртият ни мач в Шампионската лига този сезон, а загубихме три от тях при хаотични обстоятелства“, заяви Де Дзерби.

Това е вторият път този сезон, в който по време на мач от "турнира на богатите" марсилци претендират, че са били ощетени. Първият път бе още в откриващия им двубой срещу Реал Мадрид, когато бе отсъдена спорна игра с ръка, която изглеждаше неволна и при естествено движение на крайника.

„Осъзнавам, че Аталанта е много силен отбор и че имахме трудности в първите 20 минути, но боли, защото не мисля, че заслужавахме да загубим. В момента имаме сериозни проблеми – осем контузени играчи и един наказан. Като изключим първите 20 минути, се представихме добре срещу опитен и силен съперник като Аталанта, който спечели Лига Европа с много от тези футболисти“, продължи италианският специалист.

