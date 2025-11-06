Де Дзерби изригна заради „много подобна“ дузпа като срещу Реал Мадрид при загубата от Аталанта

Треньорът на Марсилия Роберто Де Дзерби опита да запази спокойствие по време на изказването си след драматичната загуба на водения от него отбор на Марсилия с минималното 0:1 срещу тима на Аталанта в срещата от 4-ия кръг в основната схема на Шампионската лига. Истинската драма настъпи в 90-ата минута. При опит да изчисти топката, Едерсон падна и я ритна в собствената си ръка. Докато играчите на Марсилия протестираха бурно за дузпа, Аталанта организира мълниеносна контраатака, завършена от Лазар Самарджич за победното попадение.

„Не познавам правилата в детайли, но знам, че ако не беше докоснал топката с ръка, тя щеше да попадне удобно при Обамеянг. Разочарованието е огромно, защото получихме дузпа срещу Реал Мадрид, която беше много подобна на тази ситуация. Това е четвъртият ни мач в Шампионската лига този сезон, а загубихме три от тях при хаотични обстоятелства“, заяви Де Дзерби.

Olympique Marseille coach Roberto De Zerbi tried to be diplomatic after the controversial defeat to Atalanta, with the chaos of that penalty appeal leading into winning goal.#TeamOM #OMATA #Atalanta #OMAtalanta #UCL pic.twitter.com/wD54dLuzPZ — Football Italia (@footballitalia) November 5, 2025

Това е вторият път този сезон, в който по време на мач от "турнира на богатите" марсилци претендират, че са били ощетени. Първият път бе още в откриващия им двубой срещу Реал Мадрид, когато бе отсъдена спорна игра с ръка, която изглеждаше неволна и при естествено движение на крайника.

„Осъзнавам, че Аталанта е много силен отбор и че имахме трудности в първите 20 минути, но боли, защото не мисля, че заслужавахме да загубим. В момента имаме сериозни проблеми – осем контузени играчи и един наказан. Като изключим първите 20 минути, се представихме добре срещу опитен и силен съперник като Аталанта, който спечели Лига Европа с много от тези футболисти“, продължи италианският специалист.