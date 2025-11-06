И Бенатия скочи заради недадената дузпа срещу Аталанта: Марсилия бе ограбена

Спортният директор на Марсилия Мехди Бенатия твърди, че отборът му е бил "ограбен" в края на мача от Шампионската лига в сряда вечер срещу Аталанта, след като съдиите не отсъдиха дузпа в полза на домакините.

Де Дзерби изригна заради „много подобна“ дузпа като срещу Реал Мадрид при загубата от Аталанта

Италианският тим се изкачи на 16-то място в класирането на Шампионската лига благодарение на победата си с 1:0 като гост срещу ОМ в сряда вечер. Лазар Самарджич отбеляза единствения гол в мача, който падна в 90-ата минута след силни претенции на Марсилия за дузпа заради игра с ръка от Едерсон, които обаче не бяха уважения от испанския съдия Хосе Санчес.

Бенатия, бивш играч на Ювентус, а сега работещ като спортен директор в Марсилия, няма съмнения, че френският отбор е трябвало да получи дузпа в последната минута на редовното време.

"Това е чиста дузпа, всички видяхме, че ръката на Едерсон беше в неестествена позиция“, каза Бенатия след края на мача.

"Това е вторият път, в който страдаме след толкова деликатно решение. Всъщност, по време на мача срещу Реал Мадрид, съдията отсъди съмнителна дузпа за противника, но срещу Аталанта бяхме ограбени", добави той.

