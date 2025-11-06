Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марсилия
  3. И Бенатия скочи заради недадената дузпа срещу Аталанта: Марсилия бе ограбена

И Бенатия скочи заради недадената дузпа срещу Аталанта: Марсилия бе ограбена

  • 6 ное 2025 | 16:29
  • 314
  • 0
И Бенатия скочи заради недадената дузпа срещу Аталанта: Марсилия бе ограбена

Спортният директор на Марсилия Мехди Бенатия твърди, че отборът му е бил "ограбен" в края на мача от Шампионската лига в сряда вечер срещу Аталанта, след като съдиите не отсъдиха дузпа в полза на домакините.

Де Дзерби изригна заради „много подобна“ дузпа като срещу Реал Мадрид при загубата от Аталанта
Де Дзерби изригна заради „много подобна“ дузпа като срещу Реал Мадрид при загубата от Аталанта

Италианският тим се изкачи на 16-то място в класирането на Шампионската лига благодарение на победата си с 1:0 като гост срещу ОМ в сряда вечер. Лазар Самарджич отбеляза единствения гол в мача, който падна в 90-ата минута след силни претенции на Марсилия за дузпа заради игра с ръка от Едерсон, които обаче не бяха уважения от испанския съдия Хосе Санчес.

Бенатия, бивш играч на Ювентус, а сега работещ като спортен директор в Марсилия, няма съмнения, че френският отбор е трябвало да получи дузпа в последната минута на редовното време.

"Това е чиста дузпа, всички видяхме, че ръката на Едерсон беше в неестествена позиция“, каза Бенатия след края на мача.

"Това е вторият път, в който страдаме след толкова деликатно решение. Всъщност, по време на мача срещу Реал Мадрид, съдията отсъди съмнителна дузпа за противника, но срещу Аталанта бяхме ограбени", добави той.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Контузия вади Чуамени от строя за три седмици

Контузия вади Чуамени от строя за три седмици

  • 6 ное 2025 | 15:06
  • 415
  • 0
Замбия замени Аврам Грант с асистента му

Замбия замени Аврам Грант с асистента му

  • 6 ное 2025 | 14:54
  • 465
  • 0
Официално: Де Роси е новият треньор на Дженоа

Официално: Де Роси е новият треньор на Дженоа

  • 6 ное 2025 | 14:37
  • 486
  • 0
Венгер: Виртц разруши халфовата линия на Ливърпул

Венгер: Виртц разруши халфовата линия на Ливърпул

  • 6 ное 2025 | 14:17
  • 2691
  • 0
Борусия (Мьонхенгладбах) удължи договора на капитана си

Борусия (Мьонхенгладбах) удължи договора на капитана си

  • 6 ное 2025 | 14:10
  • 414
  • 0
Реал Мадрид се отказва от Геи, Ливърпул и Байерн остават в битката

Реал Мадрид се отказва от Геи, Ливърпул и Байерн остават в битката

  • 6 ное 2025 | 14:00
  • 7247
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

  • 6 ное 2025 | 15:49
  • 11657
  • 7
Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 14933
  • 100
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 12567
  • 17
Галатасарай със сензационен план за Меси

Галатасарай със сензационен план за Меси

  • 6 ное 2025 | 09:35
  • 22610
  • 4
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 11931
  • 0
Хулио Веласкес умува за Куршума

Хулио Веласкес умува за Куршума

  • 6 ное 2025 | 10:51
  • 13823
  • 10