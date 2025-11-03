Популярни
  Аталанта
  Шефовете на Аталанта вече са вдигнали мерника на Юрич

Шефовете на Аталанта вече са вдигнали мерника на Юрич

  • 3 ное 2025 | 15:29
  • 367
  • 1

Треньорът на Аталанта Иван Юрич вече е поставен под специално наблюдение от страна на ръководството, което е все по-загрижено за случващото се с тима. Шефовете на “богинята” имат съмнения към отношението на някои от играчите, намаляващата ефективност в играта на тима, както и някои тактически решения от страна на наставника. Аталанта е едва на десетото място в класирането, а вчера загубиха като гост на Удинезе. Отборът на хърватина до момента бе записал седем равенства и едва две победи, но нямаше поражение в Серия А.

Удинезе и Дзаниоло нанесоха първа загуба на Аталанта в Серия “А”
Удинезе и Дзаниоло нанесоха първа загуба на Аталанта в Серия “А”

От ръководството на Аталанта са дали срок следващите два мача, за да видят как ще се развият и тогава би могло да бъде взето някакво решение за бъдещето на Юрич. Хърватинът пристигна начело на “богинята” лятото, когато замени Джан Пиеро Гасперини. През миналата година Юрич имаше много противоречива кампания, когато бе уволнен от Рома след само няколко седмици начело на тима, а впоследствие пое Саутхамптън, с който изпадна и отново бе освободен.

Снимки: Gettyimages

