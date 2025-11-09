Популярни
  Аталанта
  2. Аталанта
Сасуоло се подигра с безпомощен отбор на Аталанта и усложни максимално положението на Юрич

  • 9 ное 2025 | 15:29
  • 1058
  • 2

Ужасяващата поредица на Аталанта в Серия "А" продължи, след като бергамаските бяха разбити у дома с 0:3 от Сасуоло и записаха седми пореден мач без успех в първенството. Въпреки че през седмицата Богинята победи като гост Олимпик Марсилия в Шампионската лига, днес отборът на Иван Юрич отново се представи посредствено в шампионата, допускайки второ поредно поражение, а феновете на отбора показаха красноречиво отношението си към хърватина и неговите играчи.

Адемола Луукман започна за домакините, след като през седмицата влезе в конфликт с треньор Иван Юрич. Именно нигериецът можеше да открие резултата в деветата минута, но негов много силен удар бе спрян на голлинията от Идзес, който понесе болезнен удар в носа си. Домакините обаче не успяха да направят нещо повече в атака и в 29-ата минута вече изоставаха в резултата, след като Доменико Берарди реализира дузпа, отсъдена на нарушение на Карнезеки срещу Пинамонти.

В самото начало на втората част Сасуоло удвои преднината си. Самарджич сгреши с подаването, а след това позволи на Берарди да прокара топката между краката му. Пинамонти получи с гръб към вратата, добре задържа, обърна си и стреля в ъгъла.

В 66-ата минута Берарди окончателно сложи точка на спора с втори си гол днес. Италианецът получи от Торствен, напредна, излизайки очи в очи с Карнезеки, и стреля покрай вратаря за 0:3.

С този успех новакът Сасуоло се изкачи до осмото място във временното класиране, докато Аталанта е на 13-а позиция.

Снимки: Imago

