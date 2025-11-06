Юрич за късмета на Аталанта и спора с Луукман

Иван Юрич коментира напрегнатите моменти, които има с футболиста си Адемола Луукман при победата на Аталанта с 1:0 срещу Марсилия на "Велодром" в срещата от 4-ия кръг от основната схема на Шампионската лига. Старши треньорът и футболистът на бергамаските се спречкаха, което бе сред акцентите в изказването на хърватския специалист след последния съдийски сигнал, като последният говори и за късметът, който имаше неговия тим, за да изкове ценните три точки.

„Това е обичайното нещо, което коментираме всяка неделя. Случвало се е с Де Бройне в Наполи – някои играчи не са доволни, когато ги сменят, не реагират добре и ние решаваме тези неща в съблекалнята. Всички познаваме тези ситуации, преживявали сме ги като играчи и като треньори, случват се в разгара на момента. Важното е Аталанта – клубът, отборът и феновете. Правим това, което е добро за отбора, и мисля, че трябва да даваш всичко от себе си. Разбирам го, приемам го и продължаваме напред. Като цяло се представихме добре. Нямахме късмет при дузпата и отменения гол, така че за веднъж и ние извадихме късмет накрая“, заяви Юрич.

Треньорът отговори и на въпрос дали в Аталанта са намерили най-накрая нещо, което е липсвало на отбора досега през сезона.

„Не мисля, че нещо ни е липсвало този сезон. С изключение на загубата от Удинезе, играхме наистина добър футбол, удряхме греди, бяхме спирани от геройства на вратарите. Разбирам, че липсата на резултати може да създаде негативно усещане, но ние продължихме да показваме добри игри“, каза Юрич.

„Богинята“ пропиля още златни възможности, включително дузпа на Шарл Де Кетеларе, спасена от Херонимо Рули, и сериозен пропуск на Никола Кръстович от чиста позиция. Адемола Лукман прати топката в мрежата, но голът бе отменен заради засада на Кръстович в хода на атаката. Развръзката дойде в 90-ата минута, когато Едерсон неволно докосна топката с ръка в наказателното поле. Докато играчите на Марсилия протестираха, Аталанта организира контраатака и отбеляза победния гол чрез Лазар Самарджич.

„Трябва да поздравя Кръстович за усърдната му работа по задържането на топката, което ни позволи да прилагаме и висока преса. Владеехме топката за дълги периоди, нуждаехме се от емоционална победа като тази, особено след пропуснатата дузпа. Всички сме щастливи и сега ще се опитаме да наваксаме загубеното време в Серия А“, добави Юрич.