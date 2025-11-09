Популярни
  Рома
  2. Рома
  Рома отново се справи с Удинезе и задмина Милан и Наполи

Рома отново се справи с Удинезе и задмина Милан и Наполи

  • 9 ное 2025 | 21:09
Отборът на Рома поне временно се изкачи на върха в Серия "А", след като спечели с 2:0 като домакин на Удинезе в двубой от 11-ия кръг на италианския елит. За „вълците“ това е шеста поредна победа срещу този съперник.

През първото полувреме римляните определено бяха по-опасният тим, като в 30-ата минута гостите бяха спасени от гредата при рикоширал удар на противниковия капитан Браян Кристанте от дъгата на наказателното поле. Все пак Рома успя да поведе в 42-рата минута, когато Лоренцо Пелегрини се разписа от дузпа, отсъдена след преглед с ВАР заради игра с ръка на Хасан Камара. През втората част „джалоросите“ определено бяха по-пестеливи откъм удари, но все пак успяха да стигнат до втори гол. Това стана в 61-вата минута, когато Мехмет Зеки Челик беше точен след отлична атака на своя тим. В 89-ата минута фриуланите се разминаха с почетен гол, след като рикоширал удар на Артур Ата се отклони в гредата.

Така Рома събра 24 точки и се настани на първото място в класирането, задминавайки Милан и Наполи, но може веднага да бъде свален от върха при победа на Интер над Лацио. Удинезе пък остана на десетата позиция със своите 15 пункта.

