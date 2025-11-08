Дзаниоло съжали за свое прегрешение на “Олимпико” и си спомни с умиление за Моуриньо и европейския триумф

Нападателят на Удинезе Николо Дзаниоло се извини за бурната си радост след попадението си срещу бившия си тим Рома за победата на Аталанта с 2:0 на “Олимпико” преди почти година. Утре италианецът отново ще играе на същия стадион, но с екипа на фриуланите, за които има четири гола през този сезон.

“Не бих повторил това отпразнуване на “Олимпико” и се извинявам на всеки, който се е почувствал обиден. Тогава бях преминал през негативен период и това беше инстинктивна реакция, но не бих я повторил. В живота правиш грешки и никога не знаеш какво може да се случи”, разкая се Дзаниоло пред Radio TV Serie A.

Той се върна и към триумфа си в Лигата на конференциите като част от Рома през 2022 година. “Работихме толкова усърдно за този трофей и наистина се трогвам, когато си спомням за него. Голът ми във финала направи деня един от най-щастливите в моя живот. Празнувахме с трофея из улиците на Рим в открит автобус и беше толкова вълнуващо”, каза 26-годишният играч.

Дзаниоло си припомни и за периода си под ръководството на Моуриньо именно в състава на “джалоросите”. “Все още си говорим с него от време на време и поддържаме контакт. Моуриньо се запозна със семейството ми, така че пита как са баща ми и синът ми. Той е фантастичен и като треньор, и като човек. Научих толкова много от това, което ти дава. Мисля, че денят на финала в Лигата на конференциите означава много и за него. Това беше ден на чиста радост. Очите ми се насълзяват, когато говоря за него”, добави той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages