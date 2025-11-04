Популярни
  Рома
  2. Рома
  Стана ясно колко е сериозна най-новата травма на Дибала

Стана ясно колко е сериозна най-новата травма на Дибала

  4 ное 2025 | 13:04
  • 1746
  • 0

Нападателят на Рома Пауло Дибала ще бъде извън терените около три седмици заради контузията, която получи при пропуснатата си дузпа при загубата с 0:1 от Милан в неделя, съобщиха италианските медии.

Милан надхитри Рома в зрелищен мач с измамлив резултат
Дибала започна като титуляр срещу "росонерите", но така и не успя да се разпише, като на три пъти пропусна от удобни ситуации, а в края пропусна и дузпа, след което бе заменен. Аржентинецът седна на пейката с насълзени очи, а по-късно стана ясно, че при изпълнението на дузпата е получил поредната си контузия, този път в задната част на лявото си бедро. Очаква се той да пропусне мачовете срещу Рейнджърс, Удинезе и Кремонезе.

Тежестта на атаката сега ще падне изцяло върху Артьом Довбик, който се появи в 77-ата минута срещу Милан и докосна само веднъж топката.

