Халф на Наполи и Гасперини са номер 1 в Серия "А" за октомври

  • 7 ное 2025 | 17:10
Халфът на Наполи Андре-Франк Замбо Ангиса беше обявен за Играч на месеца в Серия "А" за октомври, а наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини беше провъзгласен за най-добър треньор в италианския елит за същия период.

През миналия месец Замбо-Ангиса вкара по един гол за победите на Наполи срещу Дженоа (2:1), Интер (3:1) и Лече (1:0), като не успя да се разпише само при загубата от Торино (0:1). Така той спечели фенския вот, като се пребори за наградата в конкуренцията на Федерико Бонацоли (Кремонезе), Хакан Чалханоолу (Интер), Николо Камбиаги (Болоня), Елия Каприле (Каляри) и Рафаел Леао (Милан).

“Ако има един футболист, който олицетворява концепцията за играч между двете наказателни полета, то това без съмнение е Замбо-Ангиса. Неговите интензитет в защита, голяма физическа сила и вродено умение да пробива в съперниковото поле го направиха ключов играч за успехите на Наполи в последните години. Благодарение на трите решаващи гола през октомври, Замбо-Ангиса отново стана Играч на месеца, след като го направи и през януари, а също така позволи на “адзурите” да увеличат преднината си в класацията за най-много месечни награди, достигайки общо 12 такива за 7 сезона”, коментира изпълнителният директор на Серия "А" Луиджи Де Сиерво.

Междувременно, през октомври Гасперини изведе Рома до три победи над Фиорентина (2:1), Сасуоло (1:0) и Парма (2:1), като тимът му загуби само от Интер (0:1). “Да започнеш сезона в нов клуб с амбициозни цели, какъвто е Рома, никога не е лесно, но Гасперини за пореден път доказва, че е печеливш треньор. След прекрасните сезони в Аталанта, той вече оформи Рома според своите тактически убеждения, които сега са истинска запазена марка, разпознаваема из цяла Европа чрез постоянната, динамична, отборна и атакуваща игра. С три успеха през октомври Гасперини изведе “джалоросите” до върха на класирането в първенство, което, както винаги, е равностойно и непредсказуемо”, заяви Де Сиерво.

За най-добър играч до 23 години в Серия "А" за миналия месец беше избран нападателят на Интер Анже-Йоан Бони, а като автор на най-красивия гол през октомври беше посочен полузащитникът на Наполи Скот Мактоминей за попадението му от воле срещу Интер.

