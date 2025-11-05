Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Нови проблеми за Рома преди гостуването на Рейнджърс

Нови проблеми за Рома преди гостуването на Рейнджърс

  • 5 ное 2025 | 13:07
  • 242
  • 0

Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини има сериозни кадрови проблеми преди гостуването на шотландския Рейнджърс в основната фаза на Лига Европа.

След Пауло Дибала, контузия получи и крилото Леон Бейли, който е разтегнал мускул по време на тренировка вчера. Ямаецът не завърши заниманието и ще премени допълнителни прегледи, за да се установи колко сериозна е травмата, пише "Ил Темпо".

Контузията на Дибала пък се оказа по-сериозна от очакваното и вместо очакваните три седмици за възстановяване, той може да бъде извън терените повече от месец, съобщава "Гадзета дело спорт".

Очаква се Гасперини да заложи на Матиас Соуле и Лоренцо Пелегрини като офанзивни халфове, които да играят зад тарана Артьом Довбик в мача срещу Рейнджърс.

