Бивш играч на Фиорентина ще спасява положението в отбора

От Фиорентина официално обявиха новия наставник на тима, а именно Паоло Ваноли, който подписа договор до края на сезона, но с опцията да бъде удължен с още една година. Така той наследява на поста уволнения Стефано Пиоли.

По този начин 53-годишният специалист се завръща в тима от Флоренция, в който беше играч между 2000-ата и 2002-ра, за да поеме четвърти отбор на клубно ниво. След като натрупа опит в юношеските състави на Италия, а също така като асистент на Джан Пиеро Вентура в “Скуадра Адзура” и като помощник на Антонио Конте в Челси и Интер, Ваноли прекара половин година начело на Спартак (Москва). Впоследствие той спечели промоция в Серия "А" като треньор на Венеция, а последният му тим беше Торино, с който се раздели през това лято след само един сезон.

Vanoli is the new Fiorentina coach💜⚜️



ACF Fiorentina announces that Paolo Vanoli is the new coach of the Viola First Team.#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/JJlDPkvC36 — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) November 7, 2025

Италианският наставник заварва Фиорентина на дъното на Серия "А", тъй като тимът е без шампионатна победа от началото на сезона и разполага само с четири точки след четири ремита и шест загуби в първенството. “Виолетовите” играят и в Лигата на конференциите, където са на осмото място в класирането с шест пункта след две победи и една загуба. Първият мач на Ваноли ще бъде визитата на Дженоа, където вчера също назначиха нов треньор - Даниеле Де Роси.