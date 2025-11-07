Популярни
Левски с последна тренировка преди дербито
  Бивш играч на Фиорентина ще спасява положението в отбора

Бивш играч на Фиорентина ще спасява положението в отбора

  7 ное 2025 | 16:30
От Фиорентина официално обявиха новия наставник на тима, а именно Паоло Ваноли, който подписа договор до края на сезона, но с опцията да бъде удължен с още една година. Така той наследява на поста уволнения Стефано Пиоли.

По този начин 53-годишният специалист се завръща в тима от Флоренция, в който беше играч между 2000-ата и 2002-ра, за да поеме четвърти отбор на клубно ниво. След като натрупа опит в юношеските състави на Италия, а също така като асистент на Джан Пиеро Вентура в “Скуадра Адзура” и като помощник на Антонио Конте в Челси и Интер, Ваноли прекара половин година начело на Спартак (Москва). Впоследствие той спечели промоция в Серия "А" като треньор на Венеция, а последният му тим беше Торино, с който се раздели през това лято след само един сезон.

Италианският наставник заварва Фиорентина на дъното на Серия "А", тъй като тимът е без шампионатна победа от началото на сезона и разполага само с четири точки след четири ремита и шест загуби в първенството. “Виолетовите” играят и в Лигата на конференциите, където са на осмото място в класирането с шест пункта след две победи и една загуба. Първият мач на Ваноли ще бъде визитата на Дженоа, където вчера също назначиха нов треньор - Даниеле Де Роси.

