  2. Фиорентина
Ваноли: Играчите трябва да разберат в каква ситуация се намираме

  • 8 ное 2025 | 02:20
Паоло Ваноли официално беше представен като старши треньор на Фиорентина. Той подписа договор до юни 2026 година с опция за удължаване с още една година.

53-годишният бивш наставник на Торино проведе първата си тренировка в базата „Виола Парк“, след което говори пред официалните канали на клуба.

„Няма време за празненства“, заяви Ваноли. - Цялото ми внимание е насочено към мача с Дженоа. Играчите трябва да разберат нашата ситуация – нужно е да рестартираме всичко и отново да започнем да печелим точки.“

Ваноли благодари на президента Роко Комисо, както и на директорите Ферари и Горети, за доверието да му поверят извеждането на „виолетовите“ от трудния период.

„Горд съм да се завърна във Флоренция – град, в който вече съм играл и знам какво означава да побеждаваш тук“, добави той.

„Ако не можеш да спечелиш, поне не трябва да губиш. Фиорентина изисква много – ще градим отново върху ясни и конкретни принципи, стъпка по стъпка", каза Ваноли.

Той зае поста след уволнението на Стефано Пиоли. Слаба серия от резултати остави „виолетовите“ на дъното на класирането с едва 4 точки от първите 10 мача за сезона.

