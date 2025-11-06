Мъките на Фиорентина продължиха и след Пиоли, Майнц с късен обрат

Популярни
  • 6 ное 2025 | 21:56
  • 162
  • 0
Майнц 05 с късен гол победи Фиорентина с 2:1 в мач от 3-тия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Победата за германците дойде след късен обрат, в основата на който бе кореецът Жае Сун-Лий, който се появи след почивката и първо даде асистенция, а след това вкара и победния гол.

Така иначе закъсалият в Бундеслигата Майнц записа трета поредна победа в турнира и на практика може да е сигурен в класирането си напред. Последният в Серия А Фиорентина пък инкасира нов разочароващ резултат непосредствено след уволнението на Стефано Пиоли, но все пак има 6 точки заради победите си в предните два мача.

В 16-ата минута италианците поведоха в резултата, когато Роберто Пиколи намери в наказателното поле Симон Сом и швейцарецът с мощен шут с десния крак не остави шансове на Робин Центнер – 0:1. Майнц обаче постепенно се активизира и особено през втората част понатисна съперника си. Двама от играчите, влезли от пейката – Жае Сун-Лий и Бенедикт Холербах, бяха в основата на изравняването на резултата. Кореецът намери току-що влезлия нападател, който очи в очи със стража на Фиорентина не сгреши – 1:1.

До края на срещата Фиорентина можеше отново да поведе и да измъкне победата, но удар на Мойс Кийн с глава в 78-ата минута мина с малко встрани. И когато се очакваше двата отбора да разделят точките, в последните секунди на срещата героят за Майнц Лий засече с глава добро центриране отляво и хвърли в делириум домакинските фенове, с което донесе пълния обрат и трите точки за германския тим – 2:1 за Майнц.

