  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Вижте отпадането на Александър Томов от рали „Дряново"

Вижте отпадането на Александър Томов от рали „Дряново“

  • 23 сеп 2025 | 14:14
  • 327
  • 0

Александър Томов и Еди Сивов (Рено Клио Rally3) отпаднаха от рали „Дряново“ в предпоследната отсечка на състезанието, като дотогава бяха начело в класирането с аванс от 23,8 секунди.

Излизането им от пътя в първото минаване на етапа „Дряново“ се оказа ключовият момент в развитието на надпреварата, който позволи на първото място да се изкачат Антон Титов и Александър Спиров (Хюндай i20N Rally2), като двамата спечелиха състезанието.

Александър Томов: 3 метра огън и без поражения по колата
Александър Томов: 3 метра огън и без поражения по колата

Томов и Сивов спечелиха две от първите 4 отсечки в състезанието и имаха реален шанс да поднесат голямата изненада в първия кръг от националния ни рали шампионат срещу екипажите с по-силните Rally2 автомобили.

Николай Грязин се завръща в Европейския рали шампионат
Николай Грязин се завръща в Европейския рали шампионат
 Драматична развръзка в рали „Дряново“, победа за Титов и Спиров
Драматична развръзка в рали „Дряново“, победа за Титов и Спиров
Снимки: Sportal.bg

