  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  20 екипажа от България, Румъния и Гърция се впускат в рали "Пампорово"

20 екипажа от България, Румъния и Гърция се впускат в рали "Пампорово"

  • 5 ное 2025 | 20:09
  • 591
  • 0

Общо 20 екипажа от България, Румъния и Гърция ще се включат в рали „Пампорово“, което ще се проведе този уикенд в Родопите. Състезанието ще бъде вторият и последен кръг за сезон 2025 в родния рали шампионат.

Сред участниците се открояват водещите български екипажи Антон Титов и Александър Спиров, които ще застанат на старта със своя Хюндай i20N Rally2. Победителите от рали „Дряново“ пристигат в Пампорово с увереност и амбиция да завършат сезона с още един успех. Срещу тях ще се изправят Никола Мишев и Ангел Башкехайов със Шкода Фабиа Rally2 evo – екип, доказал постоянство и скорост през целия сезон.

В стартовия списък личат имената на Александър Томов и Недялко Сивов с Renault Clio Rally3, както и на Кирил Тодоров и Георги Аврамов с Опел Корса Rally4. Конкуренцията в клас RC5 също обещава да бъде сериозна с участието на Петър и Любка Йорданови и Динко Иванов с навигатора Явор Брънков – екипажи, които ще се борят за върховите позиции сред автомобилите с предно предаване.

Международен колорит ще внесат гръцките състезатели Василис Фигкиорис и Кристос Китсос с Опел Аскона B в клас HC2 – екип, който ще припомни класическия дух на моторните спортове. На старта ще видим и добре познати имена като Добрин Борисов и Пламен Иванов с Рено Клио Макси, както и Георги Чакъров и Инна Стоянова с атрактивното БМВ E30.

Радващо е присъствието на дамски екип – Диана Стоянова и Иванела Иванова с Хонда Сивик Type R, които ще защитават цветовете на СКА Диамо. В същия клас ще се състезават още Александър Димитров и Борис Иванов, както и Живко Желязков и Явор Любенов – пилоти, за които участието в Пампорово е възможност да се утвърдят сред силната конкуренция.

Сред отсъстващите се открояват шампионите Мартин Сурилов и Ханко Юриев, които няма да вземат участие след инцидента, претърпян миналата седмица в румънското рали „Арджеп“. Двамата са невредими, но ще пропуснат финалния кръг от националния шампионат.

Зрелищна катастрофа извади Мартин Сурилов от рали „Арджеш"
Зрелищна катастрофа извади Мартин Сурилов от рали „Арджеш“

С девет скоростни етапа и близо 89 състезателни километра, рали „Пампорово 2025“ обещава вълнуващ финал на сезона. Събитието ще започне в събота, 8 ноември, с церемониален старт пред хотел „Перелик“ в курорта, а кулминацията ще бъде градският етап в Смолян в неделя следобед, последван от официалната церемония по награждаването.

„Имаме чудесен списък от екипажи – съчетание от опитни шампиони и нови имена. Очакваме динамично, оспорвано и безопасно състезание, което ще завърши сезона подобаващо“, коментират организаторите. Атмосферата, емоцията и пейзажите на Родопите обещават още веднъж да превърнат Пампорово в сърцето на българския рали спорт.

