  Sportal.bg
  Ливърпул
Бащата на Виртц: Скоро ще се адаптира, съотборниците му признават колко е добър

  • 8 ное 2025 | 02:35
Ханс Вирц, баща на халфа на Ливърпул Флориан Виртц, коментира критиките по адрес на сина си. Германският национал има само 3 асистенции в 15 мача от началото на сезона, без да е отбелязал гол.

„Първоначално мислех да изчакам и да видя как ще преминат първите десет мача от шампионата. Ние, както и самият Флориан, сме напълно доволни", заяви Виртц-старши.

„Скоростта в Англия е невероятна, контактът е постоянен. Това беше доста впечатляващо в първите няколко мача. Пробяганите разстояния и скоростта бяха значително по-високи, отколкото в Бундеслигата. Но стилът на игра понякога е много различен, защото изглежда по-малко организиран и по-скоро фокусиран върху темпото", отбеляза бащата на германския национал.

“Флориан се вписа добре в Ливърпул и съотборниците му със сигурност признават нивото му. За него също беше вълнуващо да се присъедини към отбор, който несъмнено е израснал и освен него привлече още един или двама нови играчи. Всички те бяха на съответното ниво. Всичко това беше много вълнуващо за него", коментира Ханс Виртц.

„Мисля, че настоящото класиране в лигата ясно показва, че тази футболна машина има още накъде да се усъвършенства. Но механиците ще поправят всичко. Надявам се, че Юлиан е достатъчно добър играч, за да се адаптира към изискванията на Премиър лийг и да получи същото удоволствие, както в Бундеслигата“, добави бащата на бившия ас на Байер (Леверкузен).

Снимки: Imago

