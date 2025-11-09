Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

Манчестър Сити и Ливърпул се изправят един срещу друг в дербито на 11-ия кръг на Премиър лийг. И двата тима излизат пределно мобилизирани в този мач, тъй като нямат право на още грешки, ако искат да останат в битката за титлата, особено след като лидерът Арсенал изгуби точки вчера в гостуването си на Съндърланд (2:2). Затова можем да очакваме горещ сблъсък на "Етихад", още повече, че той е юбилеен за треньора на домакините Джосеп Гуардиола.

Испанецът ще изведе своя отбор за мач номер 1000 в треньорската си кариера, като достига този рубеж именно срещу съперника, който се е доказал като най-големия му опонент. Каталунецът е губил най-много мачове в кариерата си именно срещу Ливърпул – общо 10, колкото има и срещу Тотнъм. Същевременно, от всички клубове, които е срещал шест или повече пъти, „червените“ са единственият отбор, срещу когото той има отрицателен баланс. 54-годишният специалист е записал шест победи и осем равенства в 24 срещи, като финалът за Къмюнити Шийлд през 2019 г., спечелен от Сити след дузпи, се счита за равенство.

Неговият тим загуби и двете срещи през миналия сезон с резултат 2:0, но ще черпи увереност от силната си форма на „Етихад Стейдиъм“ напоследък. Сити има 11 победи в последните си 12 домакински мача във всички турнири, като е спечелил всеки от последните шест с разлика от поне два гола.

Междувременно Ерлинг Холанд има 27 гола в 17 мача за клуб и национален отбор този сезон и общо 98 попадения в 107 мача във Висшата лига. Той се нуждае от още два гола, за да стане най-бързият играч, достигнал 100 гола в историята на първенството, подобрявайки рекорда на Алън Шиърър от 124 мача.

Ливърпул обаче започна да надига глава и е готов да даде сериозна съпротива на "гражданите". След скорошната серия от шест загуби в седем мача, сега мърсисайдци записаха две поредни победи срещу Астън Вила и Реал Мадрид, като триумфът в Шампионската лига във вторник беше особено впечатляващ.

Мохамед Салах имаше сравнително тиха вечер през седмицата, като регистрира само два удара и завърши едва 11 подавания. Но ако има един човек, който е способен да развали хилядния юбилеен мач на Гуардиола, това е 33-годишният египтянин. Той е участвал пряко в 15 гола в Премиър лийг срещу Манчестър Сити – повече от всеки друг играч в историята на надпреварата.

Със сигурност ни очаква доста вълнуваща вечер на "Етихад", като предстои да видим кой ще ликува след края на двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages