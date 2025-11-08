Сър Алекс поздрави Гуардиола: Добре дошъл в клуб "1000"

Сър Алекс Фъргюсън поздрави Пеп Гуардиола за предстоящия му мач номер 1000 като треньор. Испанският специалист ще достигне тази кота в неделя, когато неговият Манчестър Сити посреща Ливърпул в мач от Премиър лийг.

„Пеп! Безкрайно се радвам да те приветствам в престижния клуб "1000“ на Залата на славата на Асоциацията на футболните треньори. Твоите дълбоки любов и страст към играта винаги са били очевидни и можеш с право да се гордееш с незаличимата следа, която продължаваш да оставяш в световния футбол“, заяви легендарният мениджър на Манчестър Юнайтед.

„Да достигнеш 1000 мача и да запазиш такова дълголетие във футбола е постижение, чието значение не може да бъде подценено. А да продължаваш да печелиш шампионски титли, трофеи от Шампионска лига и национални купи в три от най-конкурентните първенства в Европа е наистина изключително“, добави Фъргюсън, който има над 2000 мача в треньорската си кариера.

Освен Манчестър Сити, Гуардиола е водил още Барселона и Байерн (Мюнхен).