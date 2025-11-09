Популярни
  Манчестър Сити
  2. Манчестър Сити
  Клоп към Гуардиола по случай мач №1000: Аз го достигнах по-бързо!

  9 ное 2025
Юрген Клоп, Арсен Венгер и още куп знаменити бивши мениджъри в Премиър лийг отправиха специални видео поздравления към Джосеп Гуардиола по случай отбелязването на мач номер 1000 в треньорската кариера на каталунеца - в дербито срещу Ливърпул днес.

Клоп се пошегува с Пеп, че е достигнал преди 81 мача своя юбилеен №1000 и че това "май е единственият път, когато постигнах нещо преди теб".

Освен Клоп и Венгер, своите поздравления към Гуардиола записаха Сам Алардайс, Рафаел Бенитес, Хари Реднап, Найджъл Кло, Тони Пулис, Дейвид Мойс, Рой Ходжсън, Стив Брус и Нийл Уорнък.

„Пеп, приятелю, добре дошъл в клуб 1000", каза Клоп към Гуардиола. "Не мога да повярвам, че изглеждаш толкова млад, а вече достигаш това невероятно постижение. Вероятно няма нужда да казвам, че аз го достигнах преди 81 мача, но това май е единственият път, когато пристигнах нещо преди теб – така че всичко е наред.

Казвал съм го милион пъти: беше удоволствие и чест да се изправям срещу теб толкова често в кариерата ни – най-трудните мачове, но и тези, които най-много съм се наслаждавал. Ти беше и си вдъхновение за всички нас. Начинът, по който разбираш футбола, е почти без аналог. Желанието, което показваш всеки ден, е наистина изключително.

Още един легендарен клуб, на който вече си член. Сега – към следващите 1000! Всичко най-добро, ще се чуем скоро и приятно празнуване – може би с чаша червено вино", завърши германецът.

„Пеп, моите най-дълбоки и искрени поздравления за твоя хиляден мач", каза Венгер. "Знаеш, че за да се задържиш в тази професия, са нужни отдаденост и последователност в поведението – а ти го направи по специален начин и със специално качество.

Ти създаде „стила Гуардиола“, а спомените, които остави в играта, със сигурност са колосални. Бих добавил, че се срещнахме преди много, много време – ти беше млад, още не мениджър, а по-скоро опитен играч и бъдещ треньор. Това, което постигна във футбола, е наистина забележително и уникално.

Хиляда мача е невероятно дълъг път и в тази работа това изисква и много страдание, но ти донесе много радост на хората, които гледат твоите отбори. В крайна сметка ценностите, които създаваш, са по-важни от всички трудности в тази професия. Браво – и дано някой ден да отпразнуваме това заедно", завърши французинът.

