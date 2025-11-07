Арне Слот: Борбата за титлата? Основната ни цел в момента е постоянството

След период на неубедителни игри и резултати тимът на Ливърпул се стабилизира, записвайки две поредни победи без допуснат гол, включително 1:0 над Реал Мадрид в Шампионската лига. Сега на дневен ред е дерби в Премиър лийг срещу Манчестър Сити на “Етихад”. Мениджърът Арне Слот е оптимист и вярва в своите футболисти. На редовната си пресконференция наставникът говори по редица теми.

За сблъсъка с Манчестър Сити

Фокусирам се единствено върху нашия отбор. Битката за титлата? Основната ни цел в момента е постоянството. Загубихме няколко мача — доста повече, отколкото обикновено. Сега спечелихме два. Концентрирани сме върху подобряването на играта и възстановяването на играчите, а после ще видим докъде ще ни доведе това.“

За изминалия мач срещу Реал Мадрид

Постигали сме такова ниво на представяне и в други срещи, когато стилът на игра на противника е бил сходен. Винаги сме знаели, че можем да го направим — показвал съм им го много пъти, че при същия игрови стил можем да играем така, както срещу Реал Мадрид. За нас беше добре, че съперникът направи точно това, което очаквахме. В повечето други мачове ситуацията е напълно различна от обичайното. Все още има много работа за вършене. От Манчестър Сити можем да очакваме стил, който познаваме добре, но предизвикателството е, че те са изключително добри в това.

'We were very consistent...in losing' 🤣



Arne Slot on trying to build a winning momentum with Liverpool ahead of their Super Sunday clash with Manchester CIty. pic.twitter.com/6pcm3H6C19 — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 7, 2025

За Анди Робъртсън

Робо започна три мача за седем дни, включително този срещу Кристъл Палас. Трябваше да го извадя към края, защото видях, че е изморен, но ще изчакаме да видим как е днес. Но хубавото е, че той се представи много добре в тези последните три мача. Бях много доволен да видя, че успя да изиграе почти пълни 90 минути срещу Реал. Трудно е да играеш три срещи за седем дни. Много помага на всеки отделен играч, когато отборът играе на най-доброто си ниво — а мисля, че точно това направихме през последните дни. Той е спокоен с топката и върши отлично работата си в защита. Фактът, че е над 30 години не ми говори нищо — когато погледна Вирджил, Мо и Робо, и тримата спечелиха Премиър лийг миналия сезон и изиграха голяма роля. Ако 23-годишен не играе добре, никой не говори за възраст, но ако 32-годишен играе силно — всички го отбелязват. Според мен 32 не е никак стара възраст за футболист.“

За Виртц и Исак

Флориан може да играе на повече от една позиция – вляво, както го правеше почти винаги в схемата 3-4-3 при Чаби Алонсо в Леверкузен, и преди това като номер 10. Въпросът е да му намираме позиции, на които се чувства комфортно. Искаме да е около наказателното поле — централно или малко по от крилата, за да може да създава ситуации. Александър пък ще се върне към тренировки с отбора след три седмици отсъствие. Знам, че казах, че предсезонната му подготовка приключи преди няколко седмици, но след три седмици рехабилитация не можеш просто да се върнеш на предишното си ниво. Макар че медицинският ни екип свърши невероятна работа, нищо не може да замени игровите минути. Така че трябва да му дадем малко време.

За постоянството

Бяхме много постоянни — но постоянно губехме! Това не беше идеята! Идеята е да вършим нещата правилно по постоянен начин. Да играеш като гост срещу Манчестър Сити е едно от най-трудните предизвикателства през сезона. Всеки мач като гост е труден, дори Сити го усети — загубиха два мача навън. Изключението този сезон е Арсенал. Очаква се много интересен двубой. Когато бях в Нидерландия, винаги гледах мачовете между Ливърпул и Сити. Винаги си заслужава, защото толкова много страхотни играчи участват. Девет от десет пъти тези отбори ти дават точно това, което очакваш. Харесва ми при отбора на Гуардиола, че винаги получаваш това, на което се надяваш — страхотен мач без губене на време и по-малко от онези неща, които започвам да не харесвам във футбола.

За подобрението в халфовата линия с обичайната тройка

Не мисля, че фокусът трябва да е върху тримата ни полузащитници (Собослай, Гравенберх, Мак Алистър - б.р.). Вярно е, че не можех винаги да ги използвам заедно заради контузии и други причини. Помага, когато отборът играе все повече и повече в постоянен състав. Мога да измисля какви ли не аргументи, които водят до това представяне, но това е скучно — хората ще кажат, че използвам причините като извинения за загубите. Хареса ми играта ни срещу Манчестър Юнайтед повече, отколкото срещу Астън Вила, но резултатът срещу Вила — повече.

За Собослай

Той е изключителен през целия сезон. Доминик има много качества — едно от тях е работата му без топка. Харесвам начина, по който играе без топка във всеки мач, но в последните два беше дори над нивото си.

За Салах, който обръща повече внимание на защитата

И аз го забелязах. Това помогна много на отбора, защото основният фокус върху нападателите обикновено е головете. За нас е много важно Мо да вкарва попадения, но също толкова важно е да играе така, както го направи срещу Сити миналия сезон — когато вкара гол, подаде за друг и помогна в защита. Именно това прави той в последно време.

За разликата при статичните положения в Европа

Физическата сила във Висшата лига е различна. Виждат се по-едри играчи. Няма друго първенство, в което да се обръща толкова голямо внимание на статичните положения. Разликата при нас може би е, че в Премиър лийг имахме малко лош късмет, а в Шампионската лига – малко повече късмет. Имахме същите ситуации и в първенството, но там пропускахме. Ако имахме същия баланс при статичните положения, както в Шампионската лига, сега нямаше да сме на седем точки зад Арсенал. Получихме пет гола и не сме вкарали нито един – без да броим този на Собослай.

За Алисон и Фримпонг и завръщането им след паузата

„Алисон със сигурност ще бъде готов. Но не очаквам Джереми да е напълно възстановен за мача с Нотингам Форест (22 ноември).

Включете се в играта за Ливърпул – Реал Мадрид и може да спечелите 65-инчов 4K телевизор