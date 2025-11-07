Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Гуардиола: Няма по-подходящ съперник от Ливърпул за моя мач №1000

Гуардиола: Няма по-подходящ съперник от Ливърпул за моя мач №1000

  • 7 ное 2025 | 16:56
  • 3963
  • 0
Гуардиола: Няма по-подходящ съперник от Ливърпул за моя мач №1000

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола ще отпразнува своя мач №1000 в треньорската си кариера в дербито с Ливърпул. В неделя “гражданите” приемат на “Етихад Стейдиъм” мърсисайдци, а според испанеца няма по-подходящ съперник за отбелязване на това постижение от Ливърпул.

“Ако можех да избера съперник за своя мач №1000, щях да избера Ливърпул. Това е най-големият ни съперник в тази страна, особено по времето на Юрген Клоп, и не можеше да бъде по-добре. Вселената си знае работата. Мисля, че ние тласкахме Ливърпул да става по-добър, а те правеха това с нас”, заяви испанецът, който добави, че Юрген Клоп му липсва много.

Арне Слот: Борбата за титлата? Основната ни цел в момента е постоянството
Арне Слот: Борбата за титлата? Основната ни цел в момента е постоянството

Запитан за шансовете за титлата, Гуардиола отговори:

“Ако Арсенал продължи по този начин - да не допуска голове и дори чисти положения, ще печели и ще бъде почти невъзможно да ги настигнеш. Но очакванията винаги са ние да ставаме по-добри, а те да губят точки. Всичко, което можем да направим, е да печелим мачовете си и да сме близо. Арсенал трябва да гостува на нашия стадион. Изключително е това, което правят, но ние сме в началото на ноември и никой не печели титлата по това време”.

Гуардиола разкри, че най-вероятно няма да използва Родри в дербито с Ливърпул.

“Ще видим утре, но засега не мисля, че ще поемаме този риск. След това идва паузата за националните отбори. По-голямата част от сезона е пред нас и ще имаме нужда от него”.

"Не знам, не мога да посоча един. Има много добри моменти и някои лоши. В момента, в който губиш, изглежда като края на света, но това е част от пътуването, в което ставаш по-добър мениджър и по-добър отбор. Утре слънцето ще изгрее отново и ще продължиш да се учиш както от добрите, така и от лошите моменти".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

"Моят отбор": Риск е да свалиш лентата от Холанд, въпреки сблъсъка с Ливърпул

"Моят отбор": Риск е да свалиш лентата от Холанд, въпреки сблъсъка с Ливърпул

  • 7 ное 2025 | 15:09
  • 498
  • 0
Мареска все още не знае колко сериозна е поредната контузия на Лавия, Нето има шанс за утре

Мареска все още не знае колко сериозна е поредната контузия на Лавия, Нето има шанс за утре

  • 7 ное 2025 | 15:01
  • 590
  • 0
Емилиано Мартинес вече не е втори капитан на Астън Вила

Емилиано Мартинес вече не е втори капитан на Астън Вила

  • 7 ное 2025 | 14:55
  • 969
  • 0
Де ла Фуенте: Отговорност на всички нас е да подкрепяме Ямал

Де ла Фуенте: Отговорност на всички нас е да подкрепяме Ямал

  • 7 ное 2025 | 14:49
  • 541
  • 0
Томас Тухел: Кейн няма нужда от почивка през ноември

Томас Тухел: Кейн няма нужда от почивка през ноември

  • 7 ное 2025 | 14:40
  • 388
  • 0
Само един дебютант в състава на Италия за мачовете с Молдова и Норвегия

Само един дебютант в състава на Италия за мачовете с Молдова и Норвегия

  • 7 ное 2025 | 14:22
  • 522
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 0:1 Добруджа

Ботев 0:1 Добруджа

  • 7 ное 2025 | 18:02
  • 6922
  • 9
Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

  • 7 ное 2025 | 16:59
  • 17574
  • 29
Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 37742
  • 59
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 7 ное 2025 | 13:00
  • 28080
  • 7
Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

  • 7 ное 2025 | 11:19
  • 32852
  • 71
Дерменджиев: Отстраняването на Мота е добро решение, аз съм лоялен към Лудогорец и винаги съм готов да помогна

Дерменджиев: Отстраняването на Мота е добро решение, аз съм лоялен към Лудогорец и винаги съм готов да помогна

  • 7 ное 2025 | 14:36
  • 4164
  • 4