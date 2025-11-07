Гуардиола: Няма по-подходящ съперник от Ливърпул за моя мач №1000

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола ще отпразнува своя мач №1000 в треньорската си кариера в дербито с Ливърпул. В неделя “гражданите” приемат на “Етихад Стейдиъм” мърсисайдци, а според испанеца няма по-подходящ съперник за отбелязване на това постижение от Ливърпул.

“Ако можех да избера съперник за своя мач №1000, щях да избера Ливърпул. Това е най-големият ни съперник в тази страна, особено по времето на Юрген Клоп, и не можеше да бъде по-добре. Вселената си знае работата. Мисля, че ние тласкахме Ливърпул да става по-добър, а те правеха това с нас”, заяви испанецът, който добави, че Юрген Клоп му липсва много.

Запитан за шансовете за титлата, Гуардиола отговори:

“Ако Арсенал продължи по този начин - да не допуска голове и дори чисти положения, ще печели и ще бъде почти невъзможно да ги настигнеш. Но очакванията винаги са ние да ставаме по-добри, а те да губят точки. Всичко, което можем да направим, е да печелим мачовете си и да сме близо. Арсенал трябва да гостува на нашия стадион. Изключително е това, което правят, но ние сме в началото на ноември и никой не печели титлата по това време”.

Гуардиола разкри, че най-вероятно няма да използва Родри в дербито с Ливърпул.

“Ще видим утре, но засега не мисля, че ще поемаме този риск. След това идва паузата за националните отбори. По-голямата част от сезона е пред нас и ще имаме нужда от него”.

"Не знам, не мога да посоча един. Има много добри моменти и някои лоши. В момента, в който губиш, изглежда като края на света, но това е част от пътуването, в което ставаш по-добър мениджър и по-добър отбор. Утре слънцето ще изгрее отново и ще продължиш да се учиш както от добрите, така и от лошите моменти".