Ливърпул предложи нов договор на Собослай

Ръководството на Ливърпул е започнало преговори за удължаване на договора на Доминик Собослай. Клубът е изключително доволен от представянето на унгарския национал и иска да го обвърже с дългосрочен контракт.
Според информация на италианския журналист Фабрицио Романо, разговорите с унгареца вече са в ход. В плановете на мърсисайдци влизат и преговори за нов договор с друг халф – Райън Гравенберх.
От клуба оценяват играта на Собослай през този сезон като отлична. Неговото действащо споразумение с „червените“ е до лятото на 2028 година.
През настоящата кампания 25-годишният футболист е изиграл 10 мача в Премиър лийг, в които е отбелязал един гол и е направил една асистенция.
