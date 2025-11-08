Ливърпул предложи нов договор на Собослай

Ръководството на Ливърпул е започнало преговори за удължаване на договора на Доминик Собослай. Клубът е изключително доволен от представянето на унгарския национал и иска да го обвърже с дългосрочен контракт.

Според информация на италианския журналист Фабрицио Романо, разговорите с унгареца вече са в ход. В плановете на мърсисайдци влизат и преговори за нов договор с друг халф – Райън Гравенберх.

🚨🇭🇺 Liverpool have started talks over new deal with Dominik Szoboszlai, after exclusive story 2 weeks ago.



Plan was clear: Szobo and Gravenberch to discuss new contracts soon, as talks started with the Hungarian.



Club super happy + top performances.



🎥 https://t.co/Bi5c4wmwGi pic.twitter.com/nWKxr5rkIt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 7, 2025

От клуба оценяват играта на Собослай през този сезон като отлична. Неговото действащо споразумение с „червените“ е до лятото на 2028 година.

През настоящата кампания 25-годишният футболист е изиграл 10 мача в Премиър лийг, в които е отбелязал един гол и е направил една асистенция.

Снимки: Gettyimages