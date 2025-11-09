Екитике за Слот: Постоянно ми е на главата

Новият нападател на Ливърпул Юго Екитике, който започна повече от добре кариерата си в Англия, даде интересен отговор на въпроса дали мениджърът на отбора Арне Слот оказва твърде голям натиск върху нападателя по време на тренировки?

„Да!“, избухна в смях френският национал. „Като играч понякога се ядосваш, дразнещо е. Знам, че той иска най-доброто за мен и за отбора. Бих казал, че постоянно ми е на главата, но не в лошия смисъл. Той просто иска да ми помогне, така че не го приемам зле. Понякога, когато казваш, че треньорът ти е на главата, може би усещаш, че е малко прекалено и искаш да се оплачеш. Но това е хубаво нещо, защото смятам, че ако един треньор не те харесва, той няма да говори с теб или да се опитва да извлече най-доброто от теб. Той иска от мен да давам все повече и повече. Но мисля, че това е въпрос, който трябва да зададете на него!“, добави нападателят.

Със сигурност Екитике доказа, че се учи бързо в английския футбол след пристигането си от Айнтрахт Франкфурт през юли срещу 79 милиона паунда, отбелязвайки шест гола в 15 мача за шампионите.

Въпреки това, един ненужен втори жълт картон и последвалото му изгонване за сваляне на фланелката след победния гол в Купата на лигата срещу Саутхамптън през септември, което го извади от мача за първенството срещу Кристъл Палас три дни по-късно и постави началото на ужасяваща серия за Ливърпул от шест загуби в седем мача, му донесе публична критика от Слот.

Ekitike on if he has received any strong messages from Slot: “Obviously keep my shirt on!” pic.twitter.com/JrwyBMwBE8 — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) November 9, 2025

Попитан за примери за строги послания от мениджъра на „червените“, Екитике добави: „Очевидно, да си държа фланелката на гърба! Повече става дума за работата без топка, да бъда по-ангажиран и да работя повече за отбора, което се опитвам да правя. Ще стигнем дотам – основно е свързано с работата без топка.“

Опитите за изграждане на нападателен тандем с Александър Исак бяха осуетени от проблеми с контузии на шведа, като двамата са започвали заедно само в един мач – разгромната победа с 5:1 в Шампионската лига срещу Айнтрахт (Франкфурт) миналия месец.

„Той е добър играч и не се притеснявам за добрите играчи, защото с времето те се подобряват и се научават как да намират връзки и разбирателство“, каза Екитике.

„Абсолютно съм сигурен, че не само с него, но и с всички играчи в офанзивната линия, знам, че можем да играем заедно.“

След като се завърна към тренировки в петък, Исак вероятно ще бъде на резервната скамейка, когато Ливърпул се опита да продължи възраждането си след домакинските победи над Астън Вила и Реал Мадрид с гостуване на претендента за титлата Манчестър Сити в неделя.

В противниковия отбор ще бъде Ерлинг Холанд, който преоткри унищожителната си форма този сезон с впечатляващите 18 гола в 14 мача във всички турнири.

На въпрос дали норвежецът е най-добрият нападател в света в момента, Екитике добави: „Един от тях, бих казал. Той е в списъка на най-добрите нападатели в света от няколко години и определено е някой, от когото се уча.“

„Ако мога да добавя нещо към играта си, то би било от неговата. Той е способен да прави неща, без да докосва много топката по време на мач, и това е наистина впечатляващо. Определено е някой, когото наблюдавам.“

Екитике беше в Пари Сен Жермен, когато Килиан Мбапе, Лионел Меси и Неймар бяха пред него в йерархията, и е в същия национален отбор на Франция с близкия си приятел Мбапе и носителя на „Златната топка“ Усман Дембеле.

„Опитвам се да взимам неща от играчите, на които се възхищавам“, каза Екитике. „Обичам да гледам и да се опитвам да добавям към играта си, за да стана по-завършен.“

„Какво научих от Меси? Може би визията му. Понякога се опитвам да виждам нещата по-рано, преди да получа топката. От Неймар взех някои трикове и умения, контрол над топката. Взех пробивите на Килиан, той можеше да прави страхотни включвания без топка. Толкова много неща, трудно е да се изброят. Но определено взех елементи от тяхната игра.“

Екитике прекара 20 минути в разговор с Мбапе, след като помогна на Ливърпул да победи неговия Реал Мадрид в средата на седмицата.

„Той ме видя в лоша позиция в ПСЖ, така че се радва за мен, че сега нещата се получават“, каза 23-годишният играч. „Можем да се виждаме в националния отбор и да играем заедно. Той ми е като по-голям брат.“

„Какво не беше наред в ПСЖ? Просто не играех. В края беше трудно. Той винаги беше добър с мен, винаги ми даваше съвети.“

Започнал кариерата си в Реймс, Екитике предприе необичайната стъпка през 2021 г. да прекара няколко месеца под наем в Дания във Вейле, което според него го е преобразило като играч.

„Бих казал, че не беше странен ход, а по-скоро нещо, което не очакваш от млад играч“, каза той. „Повечето мислеха, че ще отида във втора дивизия на Франция, но аз избрах да отида в Дания.“

„Очевидно беше трудно, но наистина добро решение. Получих постоянно игрово време, научих много от тази лига. Момчетата бяха много силни. Натрупах увереност за завръщането си във Франция.“

„Той е идол за нас, френските играчи, така че приемам този комплимент“, добави Екитике, след като научи, че Тиери Анри го смята за най-вълнуващия трансфер на лятото.

„Но аз не искам да бъда просто вълнуващ трансфер. Искам да бъда добър играч, който е направил страхотен сезон.“