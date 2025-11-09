Холанд срещу Ван Дайк - ключовият дуел в дербито Ман Сити срещу Ливърпул

Ерлинг Холанд отбеляза 27-ия си гол за сезона за клуб и национален отбор при победата на Манчестър Сити с 4:1 над бившия му тим Борусия Дортмунд в Шампионската лига в сряда. Това е забележителна серия, дори по стандартите на може би "най-смъртоносния" нападател в световния футбол.

В неделя обаче предстои сблъсъкът между неудържимата сила и непоклатимия обект — когато Холанд се изправи срещу Вирджил ван Дайк. Този личен дуел ще има огромно значение за изхода на двубоя.

Норвежецът ще бъде решен най-сетне да сложи край на необичайно слабата си серия срещу капитана на Ливърпул, холандския колос Ван Дайк. Откакто се присъедини към Сити през юли 2022 г., Холанд е започнал пет мача срещу Ливърпул с Ван Дайк на терена, но все още няма победа — три загуби и две равенства. Единствената му победа срещу мърсисайдци дойде в Купата на лигата през декември 2022 г. (3:2), когато той отбеляза, но Ван Дайк не игра в този мач.

Бившият защитник на Ливърпул и Англия Стивън Уорнок коментира пред BBC Sport:

„Ако потърсите ключовите зони, в които ще се реши мачът, от гледна точка на Ливърпул това ще е спирането на Холанд, но ключът към това ще дойде от халфовата линия — от това дали ще успеят да пресекат подаванията към него.

Всичко ще зависи от това дали халфовете на Ливърпул могат да пресират Сити със същата интензивност, с каквато го направиха срещу Астън Вила и Реал Мадрид.

Голяма част от битката между Ван Дайк и Холанд ще зависи от това какви пасове ще получи Холанд, а след това ще е въпрос между Ван Дайк и Конате да го спрат. В крайна сметка Холанд сам ще избере срещу кого да играе. Ако се насочи към Конате, Ван Дайк няма какво да направи — и обратното.

Основното за Ливърпул ще е да спре подаванията още в зародиш и да предотврати топките към него. Това ще зависи от халфовете на Ливърпул — дали ще успеят да не позволят на креативните играчи на Сити като Фил Фоудън и Райън Шерки, както срещу Борнемут миналия уикенд, да вдигат глава и да намират пасове.“

Бившият английски нападател Крис Сътън смята, че личната гордост също ще бъде двигател на сблъсъка между Холанд и Ван Дайк:

„Ще бъде изключително интересно“, казва Сътън. „Ван Дайк има онази гордост, която ще го накара да бъде решен да надделее над Холанд, особено след като защитата на Ливърпул беше обект на доста критики.

Разбира се, Ливърпул може да удържи Холанд — те току-що направиха същото срещу нападението на Реал Мадрид с Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор — но в момента бих избрал Холанд пред всеки от тези нападатели. Това ще бъде върховното изпитание за Ван Дайк.“

Снимки: Imago