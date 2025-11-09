Лампард: Спомням си кариерата в националния отбор с умиление, въпреки че не спечелихме нищо

Бившият халф на Челси и английския национален отбор Франк Лампард не желае да коментира за "златно поколение" на "трите лъва" от началото на първото десетилетие на 21-ви век. Англичаните разполагаха с Дейвид Бекъм, Стивън Джерард, Пол Скоулс и Лампард в халфовата линия, но не достигнаха до мач за трофей на голямо първенство.

"Да, това е стара история, но хората много често говорят за нея. Спомням си моята кариера в Англия с умиление, но не спечелихме нищо и това е факт", мениджърът на вторидивизионния Ковънтри, цитиран от "Гардиън".

Франк Лампард игра за Англия в периода 1999-2014 година, записвайки 106 мача и 29 гола.