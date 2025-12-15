Натоварена нощ в НБА

След кратка почивка, днес отново програмата в НБА е доста натоварена. Има цели 8 мача. Някои от тях доста любопитни.

Нощта започна с два ранни мача. В първия от тях Индиана Пейсърс загуби домакинството си на Вашингтон Уизардс с 89:108.

Малко по-късно пък Кливланд Кавалиърс и Шарлът Хорнетс изиграха доста по-оспорван сблъсък, решен след продължение в полза на "стършелите" след 119:111.

Следващите два двубоя са от 01:00 часа. Първият от тях противопоставя Атланта Хоукс и Филаделфия 76 в любопитен сблъсък на Изток.

По същото време играят и Бруклин Нетс и Милуоки Бъкс.

След това има две срещи от 02:00 часа. Минесота Тимбъруулвс излиза за задължителен успех над аутсайдера Сакраменто Кингс.

Чикаго Булс пък ще опита да запише втори пореден успех в двубоя с непретенциозния тим на Ню Орлиънс Пеликанс.

В 03:00 часа е големият сблъсък на нощта между Финикс Сънс и Лос Анджелис Лейкърс.

За финал пък е оставен мачът на Портланд Трейлблейзърс и Голдън Стейт Уориърс.