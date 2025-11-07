Популярни
Белингам, Фоудън и новак в селекцията на Англия за последните квалификации

  7 ное 2025
  • 522
  • 0
Намиращите се във форма Джуд Белингам и Фил Фоудън очаквано се завръщат в националния тим на Англия. Двамата получиха повиквателни за двубоите срещу Сърбия (13 ноември) и Албания (16 ноември) от квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Футболистът на Реал Мадрид пропусна предишния лагер, защото наскоро беше започнал да играе след травма и селекционерът Томас Тухел не искаше да рискува. Този на Манчестър Сити пък не е бил част от английската селекция от март.

Първа повиквателна сега получава Алекс Скот от Борнемут. 22-годишният халф е взел участие във всички мачове на своя отбор в Премиър лийг от началото на сезона.

Тухел се доверява отново и на Адам Уортън от Кристъл Палас. Пак са извикани също така Джаръл Куанса (Леверкузен) и Нико О’Райли (Манчестър Сити), макар те все още да не се дебютирали за Англия.

“Трите лъва” вече се класираха за Мондиала през идното лято като победители в група “К”.

