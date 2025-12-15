Грийнууд отново герой за Марсилия в дербито с Монако

Популярни
  • 15 дек 2025 | 00:08
  • 497
  • 0
Марсилия измъкна трудна, но сладка победа с 1:0 в дербито с Монако от 16-ия кръг на Лига 1. Големият герой за домакините на "Велодром" отново бе звездата на тима Мейсън Грийнууд, който отбеляза победния гол в 82-рата минута.

Срещата обаче предложи доста емоции. Макар да нямаше голове, положенията пред двете врати не липсваха, а двамата вратари имаха доста работа.

Трябва да се отбележи, че и късметът не бе на страната на Монако, като на два пъти гостите отбелязаха голове, които бяха отменени. Първо това стори Ламин Камара в 52-рата минута, а след това и Фоларин Балогун бе разочарован след намесата на системата ВАР, която отмени и неговото попадиние в 80-ата минута.

В 82-рата минута дойде моментът на Грийнууд. Той получи пас от Пиер-Емил Хойберг на границата на наказателното поле и от движение заби кълбото в мрежата за 1:0.

Шансът отново бе на страната на домакините и в 90-ата минута, когато удар на Мика Бийрет бе избит от защитник пред голлинията.

Така Марсилия се поздрави с успеха и с актив от 32 точки заема 3-тото място във временното класиране. Монако остава 9-и с 23 точки. Лидер е Ланс с 37 точки.

Снимки: Imago

