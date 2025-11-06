Популярни
  • 6 ное 2025 | 15:31
Тухел връща Белингам в състава на Англия

Мениджърът на националния отбор на Англия по футбол Томас Тухел е решил отново да се възползва от услугите на звездата на Реал Мадрид Джуд Белингам, съобщава британският вестник "Гардиън". Германският специалист предизвика възмущения през миналия месец, когато реши да не повика Белингам в селекцията си за приятелския мач срещу Уелс и за квалификацията за Мондиал 2026 срещу Латвия. Тогава Белингам наскоро се беше завърнал след операция на рамото и Тухел избра да не рискува с включването му в игра. Самият играч изяви желание да играе за "трите лъва", но обясни, че решението не зависи от него.

На Англия предстоят двубои срещу Сърбия (13 ноември) и срещу Албания (16 ноември) като част от квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Островната страна е единствената от УЕФА, която вече е осигурила участието си на световните финали в Северна Америка догодина.

Снимки: Imago

