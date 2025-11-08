Последният в Премиър лийг си избра наставник от Чемпиъншип

Наставникът на Мидълзбро Роб Едуардс ще напусне поста си в клуба от Чемпиъншип, за да поеме последния в Премиър лийг Уулвърхамптън, съобщава Фабрицио Романо. Както е известно, миналия уикенд “вълците” уволниха досегашния си мениджър Витор Перейра заради кошмарното начало на сезона.

Предстоящото назначение на Едуардс на “Молиню” на практика беше потвърдено от настоящия му клуб, който излезе с официална позиция по темата. “Мидълзбро, в съответствие със споразумението си с Уулвърхамптън, даде позволение на старши треньора Роб Едуардс да разговаря с Уулвс. Отначало ние отклонихме запитването на Уулвс заради подписания преди по-малко от шест месеца тригодишен договор на Роб с клуба. След проведени дискусии с Роб ние бяхме разочаровани да научим, че той искаше да разговаря с Уулвс заради вакантния при тях треньорски пост. Затова сега постигнахме съгласие с Уулвс, при условие че съответната документация бъде завършена. Треньорите от първия състав Ади Вивеаш и Хари Уотлинг, както и мениджърът на академията Крейг Лидъл, ще водят тима в съботния мач срещу Бирмингам Сити на “Ривърсайд”, се казва в публикуваното съобщение.

42-годишният Едуардс пое Мидълзбро през това лято, като под негово ръководство тимът заема третата позиция в Чемпиъншип с 26 пункта след 7 победи, 5 равенства и 2 загуби. От друга страна, Уулвърхамптън е на дъното на Премиър лийг със само 2 точки след 2 ремита и цели 8 поражения.

