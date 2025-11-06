Популярни
»
Треньори от академията на клуба ще водят Уулвърхамптън срещу Челси

  • 6 ное 2025 | 15:38

  • 6 ное 2025 | 15:38
  • 128
  • 0
Треньори от академията на клуба ще водят Уулвърхамптън срещу Челси

Джеймс Колинс и Ричард Уокър ще водят Уулвърхамптън срещу Челси във Висшата лига по футбол на Англия, съобщава "Скай Спортс". Първият ръководи състава до 21 години на "вълците", докато Уокър е треньор на тима до 18 години.

След уволнението на мениджъра Витор Перейра през изминалия уикенд, двамата наставници на младежките формации са начело на тренировките на мъжкия отбор на Уулвс. Очаква се да изведат тима и в събота по време на гостуването срещу Челси, търсейки първата си победа през този сезон.

Сред спряганите за мениджър на Уулвърхамптън са имена като това на треньора на Мидълзбро Роб Едуардс, на бившия мениджър на Манчестър Юнайтед Ерик тен Хаг и на португалеца Руи Витория.

Клубът от Мидландс се намира на последното място в Премиършип с едва 2 точки след десет изиграни кръга.

