Спрягат бивши мениджъри на Ман Юнайтед за Уулвърхамптън

Имената на Ерик тен Хаг и Оле Гунар Солскяер бяха споменати като възможни нови мениджъри на Уулвърхамптън Уондърърс, след като клубът уволни Витор Перейра в неделя след серия от десет мача без победа.

Перейра трябваше да си тръгне след разочароващата загуба с 3:0 от Фулъм. „Вълците“ не успяха да спечелят нито един от последните си десет мача и са на последно място в класирането на Висшата лига само с две точки. Докато Уулвс търси нов старши треньор, две познати имена се появиха сред ранните фаворити.

Ерик тен Хаг, който беше уволнен от Байер (Леверкузен) през септември, имаше кратък и предизвикателен период в Бундеслигата. Той ръководи отбора само в три мача, което е най-краткият период за треньор в историята на германското първенство, преди да бъде уволнен. Преди това нидерландският специалист води Манчестър Юнайтед повече от две години, където беше на пейката в 128 мача и през това време изведе „червените дяволи“ до победи във ФА Къп и Купата на Лигата.

Солскяер е другото име, свързвано с овакантения пост. Бившият мениджър на Юнайтед също беше уволнен наскоро, след като Бешикташ го освободи в началото на сезона, тъй като не успя да класира отбора за европейските клубни турнири.

Солскяер ръководи Юнайтед близо три години и беше най-близо до спечелване на трофей през 2021 г., когато отборът му загуби драматично след дузпи от Виляреал на финала на Лига Европа.

Тъй като трите новопромотирани отбора се представят силно, Уулвс не може да разчита на обичайния „спасителен пояс“ в борбата срещу изпадането. Клубът е на осем точки от 17-то място, което гарантира оставане в лигата, където Бърнли е с 10 точки, така че на новия треньор предстои огромна задача.

