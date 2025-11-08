Челси е абсолютен фаворит срещу Уулвърхамптън

Челси посреща Уулвърхамптън на "Стамфорд Бридж" в мач от 11-тия кръг на Премиър лийг довечера от 22:00 часа. Двата отбора се срещнаха съвсем наскоро в "Карабао Къп", където "сините" надделяха с 4:3 на "Молиню".



Главен съдия на срещата ще бъде Андрю Кичън. Челси ще преследва задължителни три точки срещу аутсайдера в класирането, а "вълците" ще се опитат да постигнат първа победа през сезона.

Челси направи равенство 2:2 срещу Карабах в Шампионската лига в средата на седмицата, но преди това записа важна победа с 1:0 като гост на Тотнъм в Премиър лийг. "Сините" надделяха над Уулвърхамптън с 4:3 в "Карабао Къп", но преди това загубиха от Съндърланд с 1:2 в първенството. Впечатляваща беше победата с 5:1 срещу Аякс в Шампионската лига.



Уулвърхамптън е в тежка криза, като още няма победа в Премиър лийг, а в последните седмици допусна поражения срещу Фулъм (0:3), Бърнли (2:3) и Съндърланд (0:2). Единствената точка в последните пет мача "вълците" взеха при равенството 1:1 с Брайтън.

Челси заема седмата позиция в Премиър лийг със 17 точки от 10 изиграни мача, като отборът на Енцо Мареска има голова разлика 18:11. "Сините" излизат за задължителна победа, за да продължат да преследват топ 4.



Уулвърхамптън е в критично положение на последното 20-о място с едва 2 точки от 10 мача и голова разлика 7:22. "Вълците" са на 5 точки от спасителната зона и се нуждаят спешно от точки, за да запазят шансовете си за оставане в елита.

Челси ще бъде без звездата си Коул Палмър, който е контузен. Отборът има и други важни отсъстващи като Ливай Колуил, Ромео Лавия и Беноа Бадиашил. Педро Нето, който е бивш играч на Уулвърхамптън, се очаква да започне като титуляр. Жоао Педро е в добра форма с 3 гола и 3 асистенции и Мареска отново ще му гласува доверие.



Уулвърхамптън няма да може да разчита на защитника Еманюел Агбаду, който е наказан. Контузени са Родриго Гомеш и опитният Мат Дохърти. Йорген Странд Ларсен, който вкара гол срещу Челси при последната им среща на "Молиню", се очаква да води атаката на "вълците". Хи-Чан Хванг ще бъде другият нападател на гостите.

Последният двубой между двата отбора се състоя само преди десет дни в турнира "Карабао Къп" на стадион "Молиню". Тогава Челси победи с 4:3 в един изключително драматичен мач. "Сините" поведоха с 3:0 след голове на Андрей Сантос (5'), Тайрик Джордж (15') и Естевао (41'). Уулвърхамптън успя да се върне в мача с голове на Толу Арокодаре (48') и Давид Мьолер Волфе (73' и 90'), но Джейми Гитънс (89') вкара решаващия гол за Челси.



Преди това, в последния им мач в Премиър лийг на "Стамфорд Бридж" през януари 2025 г., Челси победи с 3:1.

