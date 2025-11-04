Тен Хаг също отказа на Уулвърхамптън

Ръководството на Уулвърхамптън за втори път удари на камък в опита си възможно най-бързо да намери заместник на Витор Перейра, който бе уволнен в неделя. След като стана ясно, че бившият мениджър на "вълците" Гари О'Нийл, който бе фаворит за поста, се е оттеглил от преговорите, сега излезе информация, че и Ерик тен Хаг е отхвърлил възможността да поеме отбора, който е твърдо на дъното във временното класиране на Премиър лийг. Нидерландецът изкара две години и половина в Манчестър Юнайтед, откъдето бе уволнен през октомври 2024-та. През лятото той пое Байер (Леверкузен), но бе освободен само след три официални мача, в които водеше "аспирините".

От Уулвърхамптън са влезли в контакт с нидерландеца чрез посредници, но въпреки че е без работа, той не е готов в момента да поеме риска с "вълците", които са на осем точки от спасителната зона.

След тези откази фаворит за поста става Роб Едуардс. Бившият защитник на отбора изведе Мидълзбро до второ място в класирането на втора дивизия този сезон, преди което води Лутън във Висшата лига.