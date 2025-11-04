Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уулвърхамптън
  3. Гари О’Нийл отказа да се завърне в Уулвс

Гари О’Нийл отказа да се завърне в Уулвс

  • 4 ное 2025 | 04:16
  • 199
  • 0

Бившият мениджър на Уулвърхамптън Гари О'Нийл е отказал да се върне в клуба, съобщи Би Би Си. 42-годишният специалист, който беше уволнен през декември 2024 година, се е оттеглил от преговорите въпреки значителния напредък.

О'Нийл все още получава 12-месечното си обезщетение. Първоначално той е бил готов да се завърне на “Молиню” след близо едногодишно отсъствие. Сега клубът насочва вниманието си към алтернативни варианти, включително бившия мениджър на Байер (Леверкузен) Ерик тен Хаг и наставника на Мидълзбро Роб Едуардс.

В неделя Уулвс уволни Витор Перейра. Той беше в клуба от декември 2024 година.

О'Нийл беше начело на “вълците” от август 2023 г. до декември 2024 г. Под негово ръководство отборът спечелил 20 от общо 63 мача, завърши наравно 11 и загуби 32.

Уулвс е на дъното в класирането на Премиър лийг с едва 2 точки от 10 мача.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

КуПС защити титлата си във Финландия

КуПС защити титлата си във Финландия

  • 4 ное 2025 | 03:14
  • 192
  • 0
Трето поредно разочарование за Мартин Минчев и Краковия

Трето поредно разочарование за Мартин Минчев и Краковия

  • 4 ное 2025 | 03:00
  • 230
  • 0
Компани: Голямата сила на ПСЖ е в отборния дух

Компани: Голямата сила на ПСЖ е в отборния дух

  • 4 ное 2025 | 02:32
  • 282
  • 0
Байерн се оплака в УЕФА от действията на парижката полиция

Байерн се оплака в УЕФА от действията на парижката полиция

  • 4 ное 2025 | 02:17
  • 345
  • 0
Фиорентина избра нов треньор, докато се опитва да се отърве от Пиоли

Фиорентина избра нов треньор, докато се опитва да се отърве от Пиоли

  • 4 ное 2025 | 01:53
  • 458
  • 0
Анчелоти отново пренебрегна Неймар

Анчелоти отново пренебрегна Неймар

  • 4 ное 2025 | 01:38
  • 778
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Млад съдия е фаворит за Вечното дерби

Млад съдия е фаворит за Вечното дерби

  • 4 ное 2025 | 00:59
  • 1623
  • 6
ЦСКА 1948 се "спъна" във Враца за кеф на Левски

ЦСКА 1948 се "спъна" във Враца за кеф на Левски

  • 3 ное 2025 | 20:09
  • 51116
  • 327
Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

  • 3 ное 2025 | 17:51
  • 43837
  • 26
Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

  • 3 ное 2025 | 15:07
  • 78118
  • 227
Убедителен Балкан превзе Перник

Убедителен Балкан превзе Перник

  • 3 ное 2025 | 21:16
  • 7926
  • 1
Трагедия в Сърбия: треньор колабира по време на мач и почина

Трагедия в Сърбия: треньор колабира по време на мач и почина

  • 3 ное 2025 | 23:10
  • 5385
  • 0