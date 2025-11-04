Гари О’Нийл отказа да се завърне в Уулвс

Бившият мениджър на Уулвърхамптън Гари О'Нийл е отказал да се върне в клуба, съобщи Би Би Си. 42-годишният специалист, който беше уволнен през декември 2024 година, се е оттеглил от преговорите въпреки значителния напредък.

О'Нийл все още получава 12-месечното си обезщетение. Първоначално той е бил готов да се завърне на “Молиню” след близо едногодишно отсъствие. Сега клубът насочва вниманието си към алтернативни варианти, включително бившия мениджър на Байер (Леверкузен) Ерик тен Хаг и наставника на Мидълзбро Роб Едуардс.

В неделя Уулвс уволни Витор Перейра. Той беше в клуба от декември 2024 година.

О'Нийл беше начело на “вълците” от август 2023 г. до декември 2024 г. Под негово ръководство отборът спечелил 20 от общо 63 мача, завърши наравно 11 и загуби 32.

Уулвс е на дъното в класирането на Премиър лийг с едва 2 точки от 10 мача.