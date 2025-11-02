Най-слабият в Премиър лийг стори очакваното

Уулвърхамптън освободи мениджъра Витор Перейра, след като записа десети мач без победа през новия сезон в Премиър лийг. Тимът е последен в класирането, като още на този етап е на 8 точки от първия отбор над чертата. С него си тръгва и целият му щаб от осем асистенти. Временно до намирането на нов мениджър тимът ще бъде воден от треньорите на отборите до 21 и 18 години.

Чашата на търпението преля вчера, когато съставът от “Молиню” загуби с 0:3 при гостуването си на Фулъм.

Куриозното е, че само преди около 45 дни - на фона на слаби резултати - ръководството гласува доверие на Перейра, удължавайки договора му.

Само преди дни Перейра влезе в конфликт с привържениците на Уулвс, които поискаха оставката му след поражението с 2:3 от Бърнли.

Португалският мениджър пое “вълците” в дните преди миналата Коледа. Той изкара само 38 двубоя начело на отбора, като през миналия сезон го класира на 16-о място.