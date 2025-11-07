Популярни
Алонсо: Ситуацията в Макларън е различна от тази през 2007

  • 7 ное 2025 | 19:08
Фернандо Алонсо отхвърли спекулациите, че ситуацията в Макларън между Ландо Норис и Оскар Пиастри може да повтори тази от 2007 година, когато тимът на практика се разцепи на две заради проблемите между испанеца и Люис Хамилтън.

„Този риск винаги съществува, но не мисля, че ситуацията е същата – обясни Алонсо, който за 2007 дойде в Макларън като действащ световен шампион, но не получи статут на първи пилот. – Помня как през 2007 година в Китай Рон Денис каза: „Ще се състезаваме срещу Фернандо. Състезаваме се срещу Фернандо, а не срещу Кими.“

„Представете си дали Зак Браун ще каже: „Нашето състезание е срещу Оскар, а не срещу Макс.“ Накратко, ситуацията в Макларън сега е напълно различна.“

В подкрепа на думите на Алонсо, в последните седмици пилотите и шефовете на Макларън декларираха, че продължават да работят заедно и в тима липсва разцеплението, което през 2007 провали кампаниите на Алонсо и Хамилтън и Кими Райконен стана световен шампион – последният в историята на Ферари във Формула 1.

Снимки: Imago

