Норис с минимален аванс пред Пиастри в тренировката в Бразилия

С много силна трета летяща обиколка със средно твърдите гуми в самия край на сесията, Ландо Норис изпревари своя съотборник Оскар Пиастри, за да оглави класирането в единствената свободна тренировка преди Гран При на Сао Пауло.

В своя рекорден тур британският пилот на Макларън постигна 1:09.975, за да изправи със само 0.023 секунди Пиастри, чието най-добро постижение беше записано във втората бърза обиколка със средно твърдите сликове на Пирели. Тройката зад дуото на Макларън оформи Нико Хюлкенберг със Заубер, който беше с 0.619 по-бавен от Норис.

Четвърти и пети се класираха Фернандо Алонсо и единственият представител на домакините Габриел Бортолето, които изостанаха с респективно 0.631 и 0.641 от първото място. Топ 10 в края на единствените 60 минути за подготовка на „Интерлагос“ допълниха Джордж Ръсел, Пиер Гасли, Карлос Сайнц, Исак Хаджар и Андреа Кими Антонели. Всички те направиха най-добрите си обиколки със средно твърдите гуми на Пирели.

Макс Верстапен и двамата пилоти на Ферари Шарл Леклер и Люис Хамилтън реално не направиха квалификационни симулации, което обяснява тяхното изоставане. Верстапен излезе на пистата с меките гуми, но не направи пълна летяща обиколка, докато Леклер и Хамилтън изкараха цялата сесия, използвайки само по един комплект от твърдите сликове. За Хамилтън тренировката завърши с едно завъртане с доста висока скорост в 11-ия завой, но за щастие на всички във Ферари, седемкратният шампион се размина без контакт със стената.

Нито един отбор не прави промени по своята кола за Гран При на Сао Пауло

Същото не може да се каже за Юки Цунода, който се завъртя в подхода за петия завой още в началните минути на сесията. Японецът загуби контрол над своя Ред Бул, след като мина по-агресивно върху бордюра на изхода от четвъртата крива и след завъртане той докосна стената. Първоначално изглеждаше, че Цунода се е разминал само със счупено предно крило, но след прибирането си в бокса той остана там над 30 минути преди да се върне на пистата.

Това беше и причината Цунода да направи само 19 тура в рамките на тренировката, близо два пъти по-малко от Антонели, който беше най-активният пилот на пистата. Италианският новобранец на Мерцедес завъртя общо 36 обиколки в подготовката си за първото си състезание на „Интерлагос“.

Уикендът за Гран При на Сао Пауло, 21-ви кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 20:30 часа българско време с квалификацията за утрешния спринт на „Интерлагос“.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

