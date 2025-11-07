Популярни
ЦСКА с важна информация за билетите за дербито с Левски

ЦСКА с важна информация за билетите за дербито с Левски
ЦСКА обяви важна информация за билетите за утрешното дерби с Левски от 15-ия кръг на efbet Лига. В деня на мача ще бъде отворена допълнителна каса за феновете на "армейците", която ще бъде разположена пред стадион "Българска армия".

Както е известно, "сините" запалянковци вече изкупиха своите билети, а до този момент близо 8000 привърженици на "червените" са се сдобили с пропуск за двубоя.

Ето какво написаха от клуба:

"Армейци,

Подкрепата на вярната „червена“ публика е незаменима. Сигурни сме, че утре феновете на ЦСКА отново ще застанат като юмрук зад отбора на Христо Янев в дербито!

От 10:00 ч. на 8 ноември (събота) ще бъде отворена допълнителна билетна каса за „армейските“ привърженици. Тя ще работи до края на първото полувреме на мача в мобилния фен магазин на клуба, който ще бъде разположен на паркинга пред ст. „Българска армия“.

Билети за сектори Г и В могат да бъдат закупени и в официалния фен магазин пред „Армията“ (работно време 10:00-19:00 ч.), както и онлайн. Пропуски се продават и в цялата партньорска мрежа на Eventim.

Както в официалния, така и в мобилния магазин в деня на мача нашите фенове могат да се сдобият с оригинални екипи и артикули на ЦСКА, както и да се възползват от специални предложения и ексклузивни промоции.

ВСИЧКИ НА СТАДИОНА!

НАПРЕД, ЧЕРВЕНИТЕ!".

