Аморим за първи път бе отличен като най-добър мениджър в Премиър лийг, Мбемо също с награда

Рубен Аморим получи наградата за Мениджър на месеца в Премиър лийг за първи път, след като изведе Манчестър Юнайтед до три поредни победи през октомври. Това е първият такъв приз за треньор на “червените дяволи” от ноември 2023 година, когато отличието спечели Ерик тен Хаг.

Месецът започна с успех над Съндърланд с 2:0, след което Манчестър Юнайтед постигна малко очаквана победа с 2:1 над Ливърпул над “Анфийлд”, а в края на октомври “червените дяволи” надиграха с 4:2 един от най-трудните си съперници в последните години - Брайтън.

„Заслугата не е моя, заслугата е на моите играчи. Те се справиха наистина добре и нашата цел е да спечелим следващото отличие, защото това означава, че печелим футболни мачове и това е нашата цел“, каза Аморим след спечелването на наградата.

Същевременно Брайън Мбемо спечели наградата за Играч на месеца, което също му се случва за първи път. Камерунецът отбеляза три гола и направи една асистенция в трите мача на Юнайтед през октомври, като едно от попаденията му бе срещу Ливърпул.

