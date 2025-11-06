Аморим отговори на Кристиано Роналдо

Популярни
  • 6 ное 2025 | 17:53
  • 1284
  • 0
Мениджърът на Манчестър Юнайтед - Рубен Аморим, обърна внимание на критики от страна на португалската суперзвезда и бивш футболист на клуба Кристиано Роналдо, по време на пресконференция преди кръга във Висшата лига по футбол на Англия, предава BBC.

"Разбира се, той знае, че това, което казва, има огромно влияние върху всичко в клуба. Но знаем върху какво трябва да се концентрираме в бъдеще. Правили сме много грешки преди. Опитваме се да променим това. Нека да не се фокусираме върху нещата, които са се случили досега. Трябва да гледаме напред", 

В канала си в YouTube по-рано през седмицата петкратният носител на "Златната топка" Роналдо заяви, че сънародникът му Аморим "трудно може да сътвори чудо". Португалецът смята, че бившият му отбор е поел по "лош път".

"Прави най-доброто, което може. Какво друго да направи? Чудо? Чудесата са невъзможни. Имаме такава поговорка в Португалия: "чудеса се случват само във Фатима", коментира Кристиано по време на интервюто си с британския журналист Пиърс Морган.

"Манчестър Юнайтед все още е в сърцето ми. Обичам този клуб, но всички трябва да бъдем честни пред себе си и да признаем, че не са поели по добър път. Те трябва да се променят и това не зависи само от треньора и играчите", добави още португалската суперзвезда.

"Червените дяволи" се намират на 8-ото място в Премиършип и са непобедени в последните си четири мача в първенството. Следващият им мач е в събота срещу Тотнъм, който се установи като неудобен съперник за манчестърския клуб. "Шпорите" нямат загуба в 7 поредни двубоя срещу Юнайтед, като последната им загуба от тях беше през 2022 година.

