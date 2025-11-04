Популярни
Роналдо за Манчестър Юнайтед, Аморим и Арсенал

  4 ное 2025 | 18:10
Кристиано Роналдо не очаква чудеса от мениджъра Рубен Аморим и водения от него отбор на Манчестър Юнайтед. Бившият футболист на "червените дяволи" не вярва, че неговият сънародник може да промени нещо при 20-кратните шампиони на Англия, които се представят колебливо през последните сезони.

"Той прави всичко, което може. Какво друго може да направи? Чудеса не се случват. В Португалия винаги казваме, че чудеса се случват само и единствено във Фатима. И Аморим няма да направи чудо. Юнайтед разполага с доста добри играчи, но някои от тях нямат представа какво означава да носиш екипа на този отбор", каза нападателят на Ал Насър в интервю за Пиърс Морган.

"Тъжен съм. Това е един от най-важните клубове в света и клуб, който все още нося в сърцето си поради очевидни причини. Трябва да се следват интелигентните, умните хора, за да се създаде основа за бъдещето, както Манчестър Юнайтед направи преди толкова много години. В момента клубът няма структура. Надявам се това да се промени, защото потенциалът на клуба е невероятен", добави португалецът.

Според Роналдо Юнайтед няма никакъв шанс да спечели титлата, но Арсенал има реална възможност да го направи през този сезон. Португалецът призна още, че преди трансфера си на "Олд Трафорд" е бил близо до това да подпише с "топчиите".

"Това е истина. Преди много години бях близо да се присъединя към Арсенал… но това е минало. Честно казано, когато гледам Арсенал, винаги гледам на тях не като на съперник. Харесвам отбора, харесва ми, когато печелят. Дали е възможно да спечелят титлата? Да, възможно е. Невъзможно е обаче за Манчестър Юнайтед, защото вече изостават с много точки".

